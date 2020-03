vor 22 Min.

Corona: Diese Veranstaltungen in der Region wurden abgesagt

Die Plätze bleiben leer. An vielen Orten werden geplante Veranstaltungen nicht stattfinden. Vorsorglich werden sie wegen des Coronavirus abgesagt.

Neben dem Nordschwäbischen Literaturfestival finden noch etliche weitere Veranstaltungen im Kreis Donau-Ries vorsorglich nicht statt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu vermeiden.

Von Barbara Würmseher

Das seit zwei Jahren geplante Nordschwäbische Literaturfestival mit zahlreichen Veranstaltungen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen ist wegen des Risikos, sich mit dem Coronavirus anzustecken, gestern abgesagt worden. Von 16. März bis zum 4. April hätten 13 Lesungen mit bekannten Autoren stattfinden sollen, teilweise mit mehreren hundert Besuchern.

Dieser Veranstaltungszeitraum kann unter Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse nicht eingehalten werden. Das teilen die Landratsämter Donau-Ries und Dillingen ebenso mit wie auch der Veranstalter, die Schwabenakademie Irsee, auf Nachfrage bestätigt. Das Festival soll auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Organisatorin Sylvia Heudecker: „Das Thema beschäftigt uns seit vergangener Woche, jetzt überschlagen sich die Ereignisse.“ Sie will nun alle Mitveranstalter vor Ort informieren. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.

Bezirk Schwaben schließt sich Vorgehen des Freistaats an

Doch nicht nur dieses Großereignis wurde gekippt. Darüber hinaus ist derzeit bekannt, dass ebenso folgende Veranstaltungen – sämtlich wegen des Coronavirus – im Landkreis Donau-Ries abgesagt wurden:

Das Ferienprogramm an Ostern im Museum Kulturland Ries in Maihingen findet nicht statt. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken, wird der verantwortliche Bezirk Schwaben in sämtlichen seinen Einrichtungen bis vorerst 19.April keine öffentlichen Veranstaltungen anbieten. „Das ist eine präventive Maßnahme, um das Risiko, dass die Krankheit sich weiter ausbreitet, im Bereich unserer Möglichkeiten zu minimieren“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Insbesondere nehme man damit auch eine Schutzfunktion für ältere und vorbelastete Personen wahr.

Der Bezirk Schwaben schließt sich damit dem Vorgehen des Freistaats Bayern an, der als erstes Bundesland beschlossen hat, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern sowie sämtliche Opern- und Theateraufführungen und Konzerte in staatlichen Häusern abzusagen. Auch wenn die Veranstaltungen des Bezirks diese Größenordnung nicht erreichen, so wolle man doch vorsorglich handeln, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Man werde je nach Lage entscheiden, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie ab 19. April fortgesetzt werden.

Die Bezirksmuseen bleiben zwar geöffnet, allerdings entfallen die Begleitangebote. Die Absage gilt auch für alle gebuchten Führungen. Besucher von Bezirksveranstaltungen, die bereits Karten erworben haben, können sich unter folgendem Link über die Rückgabemodalitäten und alles Weitere informieren: www.bezirk-schwaben.de/corona.

Ostereiermarkt in Donauwörth fällt aus

Der Ostereiermarkt, den die City-Initiative-Donauwörth alljährlich organisiert, fällt ebenfalls der Infektionsgefahr zum Opfer. Wie die Stadt mitteilt, muss der Markt, der diesmal am 22. März hätte stattfinden sollen, „nach der aktualisierten Allgemeinverfügung des Bayerischen Gesundheitsministeriums und auch in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises abgesagt werden“. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern werden landesweit untersagt, dabei wird nun nicht mehr zwischen Veranstaltungen in Räumen und unter freiem Himmel unterschieden.

Unabhängig vom Ostereiermarkt können am 22. März beim Einkaufssonntag von 13 bis 18 Uhr in der Donauwörther Innenstadt die Geschäfte geöffnet werden, da der Einkaufssonntag nicht unter die Allgemeinverfügung fällt, sondern es sich um geänderte Ladenöffnungszeiten nach dem Ladenschlussgesetz handelt. Die CID wird ihre Mitglieder und Veranstalter über die Absage des Ostereiermarktes noch eigens informieren.

Donauwörther Sportgala steht auf der Kippe

Ob die Donauwörther Sportgala am Freitag, 20. März, wie geplant stattfinden kann, steht derzeit noch nicht fest, wie die Stadt Donauwörth ebenfalls mitteilt. Dazu muss es noch weitere Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt Donau-Ries geben.

Abgesagt ist der Frühjahrsbasar in Mönchsdeggingen, der am 14. März in der Schule hätte stattfinden sollen.

Die Vorführung eines Abenteur-Dokumentarfilms am 13. März im Donauwörther Autohaus Wenger fällt aus.

Die für den Vormittag am Montag, 16. März, im Gemeindezentrum St. Georg Nördlingen geplante Veranstaltung „Frauen begegnen sich“ entfällt. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Volkshochschule möchte kein Risiko eingehen

Auch die nächste Theaterfahrt der Abonnenten aus unserem Landkreis, die das Stadttheaters Ingolstadt am kommenden Sonntag, 15. März, besucht hätten, muss ausfallen. Das Theater hat vorläufig bis einschließlich 19. April sämtliche Vorstellungen abgesagt.

Die Rieser Volkshochschule ist der Empfehlung der bayerischen Staatsregierung und des Robert-Koch-Instituts gefolgt und sagt die für Montag, 16., und Dienstag, 17. März geplanten Vorträge mit Professor Harald Lesch ab. Die Vhs schreibt in einer Pressemitteilung, sie wolle keinerlei Risiko eingehen. Beide Lesungen sind auch Bestandteil des abgesagten Literaturfestivals. Bereits gekaufte Karten für die Veranstaltung werden über die Vorverkaufsstelle in der Touristinformation zurückerstattet. Die Vhs dankt für das Verständnis und die Unterstützung. (mit pm)

Berücksichtigt sind in diesem Artikel alle uns bis Redaktionsschluss bekannten Absagen.

