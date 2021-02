14:37 Uhr

Corona: Donau-Ries-Kreis rutscht unter die 35er-Marke

Im Landkreis Donau-Ries hält beim Kampf gegen Corona der positive Trend an. So sind die aktuellen Zahlen.

Von Wolfgang Widemann

Der erfreuliche Trend im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sich in der Region über das Wochenende fortgesetzt. Der Landkreis Donau-Ries rutschte beim Inzidenzwert unter die ominöse 35er-Marke – und das sogar deutlich. Am Sonntag lag er laut Robert-Koch-Institut bei 28,4. In der Bilanz stehen 3577 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Das Institut meldet zudem 135 Personen, die an oder mit dem Virus starben.

Keine Maskenpflicht mehr auf Reichsstraße und in Fußgängerzone

Im Donau-Ries-Kreis erlangen von Montag an die Menschen auch wieder einige Freiheiten zurück. Das Tragen von Masken auf den bisher festgelegten Plätzen und Straßen – zum Beispiel Reichsstraße in Donauwörth und Fußgängerzone in Nördlingen – sowie an Bahnhöfen und Bushaltestellen ist dann nicht mehr vorgeschrieben. Ebenso wird das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen aufgehoben.

Die Ausgangssperre fällt weg

Was wohl viele Bürger erleichtert zur Kenntnis nehmen: Die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr entfällt von Montag an. Dies bleibt der Fall, solange der Inzidenzwert unter 100 liegt.

Die übrigen Beschränkungen bleiben bestehen. Dazu gehört unter anderem, dass sich nur eine zusätzliche Person mit den Menschen treffen darf, die in einem Haushalt leben.

