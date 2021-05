Endlich wird gelockert

Schneller als gedacht kann auch die Außengastronomie im Landkreis wieder öffnen. Ein Überblick, welche Regelungen ab diesem Mittwoch in welchen Bereichen gelten

Lange haben die Bürger im Landkreis darauf gewartet – und jetzt geht es sogar schneller als gedacht: Einkaufen, Biergartenbesuch, Fitnessstudio und vor allem wieder mehr Menschen treffen und ohne Blick auf die Uhr abends unterwegs sein. Ab Mittwoch, 26. Mai, gelten für den Landkreis Donau-Ries umfangreiche Lockerungen, nach dem Inzidenz am Montag fünf Tage in Folge unter 100 lag. Am Dienstag stand sie bei 52,3.

Eine gesetzliche Änderung vom Wochenende machte es möglich, dass auch die Außengastronomie und Fitnessstudios ab Mittwoch wieder Kunden empfangen dürfen – sofern sie überhaupt so schnell reagieren können. Die bisherigen Regelungen hätten die Bewirtung von Gästen im Außenbereich oder auch das Trainieren im Studio per Allgemeinverfügung erst ab Donnerstag möglich gemacht. „Die angesprochene aktuelle Neuregelung sowie die umgehend vom Landratsamt veranlasste erforderliche Abstimmung mit dem Ministerium machen es nun möglich, dass die per Allgemeinverfügung festgelegten weiteren Lockerungen ebenfalls bereits ab Mittwoch gelten“, heißt es in einer Pressemittelung des Landratsamtes. Davon profitieren auch Theater, Konzertsäle und Kinos sowie Hotels und Freizeiteinrichtungen.

Diese Regeln gelten ab heute:

Die bisherige Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt.

Ab Mittwoch dürfen sich zwei Haushalte mit insgesamt höchstens fünf Personen treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig Geimpfte und Genesene (Infektion liegt maximal sechs Monate zurück) nicht mit einberechnet werden müssen.

Kitas, Kindergärten, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen mit Betreuung in festen Gruppen dürfen wieder in den Regelbetrieb mit festen Gruppen übergehen.

Nach den Ferien können bei gleichbleibender Inzidenz wieder Schüler aller Jahrgangsstufen in Präsenz unterrichtet werden, wenn der Mindestabstand gewährleistet ist.

Der Besuch im Altenheim ist jetzt ohne Test möglich.

Im Einzelhandel wird in den Geschäften, in denen bisher „Click & Meet“ mit vorheriger Terminbuchung und der Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses möglich war, ab Mittwoch keine Testpflicht mehr gelten. So setzt der Besuch von Geschäften fortan lediglich eine vorherige Terminvereinbarung voraus.

und Kosmetikstudios Neu ist, dass die Testpflicht für Kunden bei einem Friseurbesuch entfällt. Andere körpernahe Dienstleistungen dürfen wieder öffnen. Dazu zählen Kosmetikstudios. Zu den Auflagen gehören eine FFP2-Maskenpflicht und ein Hygienekonzept.

Kulturstätten wie Museen und Ausstellungen dürfen ebenfalls wieder öffnen. Für den Besuch muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Darüber hinaus gelten FFP2-Maskenpflicht sowie die Einhaltung einer begrenzten Besucherzahl. Der Besuch ist nur mit vorheriger Terminbuchung möglich.

Hotels, Beherbergungsbetriebe, Jugendherbergen und Campingplätze können wieder Übernachtungen zu touristischen Zwecken anbieten. Zwingende Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis, das bei der Anreise vorgelegt und alle weiteren 48 Stunden aufgefrischt werden muss.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist unter der Voraussetzung zulässig, dass alle Teilnehmer über einen negativen Testnachweis verfügen. Sport in Fitnessstudios ist unter der Voraussetzung erlaubt, dass eine vorherige Terminbuchung erfolgt und alle Kunden über einen Testnachweis verfügen.

Außenbereiche der Gastronomie wie Biergärten dürfen wieder mit vorheriger Terminbuchung besucht werden. Dabei werden die Kontaktdaten der Besucher dokumentiert. Ein negatives Testergebnis ist dann notwendig, wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen.

Theater, Musikschulen und Kinos dürfen nun ebenfalls öffnen. Es gelten ähnliche Vorgaben wie bei Museen und Ausstellungen. Noch bleibt aber abzuwarten, wie schnell die Kinobetreiber in der Region reagieren. In der Branche wurde zuletzt darauf verwiesen, dass Filmstarts oftmals bundeseinheitlich seien.

der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sind in Präsenzform zulässig.

Der Besuch eines Freibads ist nun wieder möglich. Allerdings hat das in Donauwörth wegen Umbau geschlossen. Tagmersheim hat bereits entschieden, nicht öffnen zu wollen. Wie es in Monheim und am Waldsee in Wemding weitergeht, ist noch offen. "Kommentar