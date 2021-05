Es gibt weitere Lockerungen im Landkreis

Ab heute geht vieles ohne Test und und ohne Termin. Das gilt in Gastronomie, Freizeit und Handel

Gerade einmal vier neue Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut für den Montag. Die aktuelle Inzidenz lag bei 47,8 – das hat weitere Lockerungen zur Folge.

Bereits vergangene Woche konnte die Außengastronomie im Landkreis Donau-Ries öffnen. In den Bereichen von Kultur und Freizeit gab es ebenfalls Lockerungen. Unter anderem konnte die Freibad-Saison beginnen.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries am Sonntag für fünf Tage in Folge unter 50 lag, ist ab Dienstag, 1. Juni, ein weiterer Schritt in Richtung Normalität möglich. Ungeachtet der Inzidenz, sind die Schutz- und Hygienekonzepte der Einrichtungen weiter zu beachten.

Was sich ab heute ändert:

Es entfällt die Test- und Terminpflicht für die Außenbereiche.

Im Einzelhandel müssen Kunden ebenfalls keinen negativen Test vorlegen und vorab keinen Termin mehr ausmachen oder sich registrieren. Erlaubt ist eine Person je zehn Quadratmeter der ersten 800 Quadratmeter. Darüber hinaus ist der Einlass eines Kunden je 20 Quadratmeter auf größeren Verkaufsflächen zulässig.

Eine Terminpflicht entfällt für Einrichtungen wie Theater, Museen, Zoos, Gärten und Kinos. Kontaktdaten müssen in Museen und Ausstellungen nicht mehr angegeben werden.

Freibadbesucher müssen sich nicht mehr testen lassen. Zuvor waren davon nur Kinder befreit, die sechs Jahre alt oder jünger waren. Das gilt nun nicht mehr.

Kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu zehn Personen im Innenbereich ist erlaubt. Für den Besuch von Fitnessstudios entfällt die Testpflicht, weiterhin ist eine Terminbuchung erforderlich.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen für Kinder dürfen im Regelbetrieb öffnen.

Schulveranstaltungen sowie die Mittagsbetreuung an Schulen finden in den Klassen der Grundschulstufe in Präsenzform statt. Im Übrigen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt.

Die Regelung, dass lediglich fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen dürfen gilt vorerst weiter. Sollte der Inzidenzwert weiter sinken und stabil unter 35 liegen, werden die Kontaktbeschränkungen gelockert. (ligi-/pm)