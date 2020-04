vor 50 Min.

Corona: Fördermittel für ehrenamtliches Engagement

Der Freistaat unterstützt die vielfältigen Initiativen im Landkreis mit einer Fördersumme von insgesamt 60.000 Euro. Wie die Verteilung der Gelder funktioniert.

Die aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Hilfsangebote in den Kommunen sind beispielhaft. Beispielhaft genannt seien etwa Näherinnen oder Einkaufshilfen. Dieses laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt „überragende ehrenamtliche Engagement“ wird durch den Landkreis Donau-Ries im Rahmen des Projekts „Wir helfen zusammen“ aus finanziellen Mitteln des Bayerischen Sozialministeriums unterstützt. Dieses stellt den Landkreisen eine Fördersumme von 60.000 Euro für Coronahilfen zur Verfügung.

Der Donau-Ries-Kreis habe sich für eine Auszahlung an die Kommunen vor Ort ausgesprochen, die die Mittel an die Helfer weiterreichen können. Landrat Stefan Rößle dankt dem „großartigen Engagement“, das sich so spontan und selbstverständlich in der Region gebildet habe. „Wir wollen mit dieser Summe genau dort unterstützen, wo es gerade gebraucht wird: Vor Ort bei den ehrenamtlichen Helfern, die ihre Zeit und ihr eigenes Material einbringen“, so der Landrat.

Die Verteilung der Fördersumme soll im Landkreis so gerecht wie möglich erfolgen. Dem Modell anderer Landkreise, die eine Ausschüttung anhand der Einwohnerzahl wählen, wird im Donau-Ries nicht gefolgt.

Antragsteller sind die Kommunen

Antragsteller und Zuwendungsempfänger sind hier deshalb die Kommunen. Ihnen sind die Ehrenamtlichen und das unterschiedliche freiwillige Engagement vor Ort bestens bekannt. Die Verteilung der Mittel obliegt dann der Kommune. Die einfach gehaltenen Anträge seien schon an die Kommunen versandt worden.

Um eine möglichst exakte Vergleichsgrundlage zu gewährleisten, werden alle Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit Corona bis einschließlich 30. April berücksichtigt. Einzureichen sind die Anträge bis 15. Mai, damit die Fördersumme zeitnah überwiesen werden kann.

Ansprechpartner sind Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher im Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement in der Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit sowie Seniorenbeauftragter Christian Trollmann, an die man sich per Mail an ehrenamt@lra-donau-ries.de sowie per Telefon unter 0906/74-143 oder 74-546 wenden kann. (pm)

