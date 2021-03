09:29 Uhr

Corona-Gipfel: Was die Beschlüsse für den Landkreis Donau-Ries bedeuten

Der Landkreis Donau-Ries liegt stabil unter dem Inzidenzwert von 35. Das könnte bereits am 8. März deutliche Lockerungen in der Region bedeuten. Ein Überblick:

Von Barbara Wild

Die niedrigen Infektionszahlen der vergangenen Woche und damit die Disziplin der Bürger im Landkreis Donau-Ries könnten sich jetzt auszahlen. Mit einem stabilen Wert unter 35 könnten in der Region bereits ab 8. März deutliche Lockerungen des Lockdown umgesetzt werden. Die Grundlage dafür hat der Beschluss der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch, 3. März, gelegt. An diesem Donnerstag entscheidet nun die Staatsregierung, was davon in Bayern umgesetzt wird. Um 13 Uhr ist dazu eine Pressekonferenz geplant.



Was aber bedeutet das aber konkret für Händler, Gastronomen und vor allem für das private Leben der Menschen im Landkreis Donau-Ries? Hier sehen sie einen Überblick, was wann und in welcher Form möglich sein könnte.

Diese Lockerungen sind im Landkreis Donau-Ries möglich:

Kontaktbeschränkungen : An Montag dürfen sich Personen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten gleichzeitig treffen. Die maximale Personenzahl von zehn darf dabei nicht überschritten werden. Kinder bis 14 Jahre zählen allerdings nicht dazu.

: An Montag dürfen sich Personen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten gleichzeitig treffen. Die maximale Personenzahl von zehn darf dabei nicht überschritten werden. Kinder bis 14 Jahre zählen allerdings nicht dazu. Geschäftswelt : Gartencenter , Baumärkte und Frisöre sind bereits geöffnet. Da der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries unter 50 liegt, können ab Montag bereits Geschäft des Einzelhandes wieder aufsperren. Allerdings gibt es Auflagen. Neben dem bisherigen Hygienekonzept mit FFP2-Maske, Abstand und Desinfektionsmöglichkeit der Hände darf pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche jeweils ein Kunde eintreten. Das gilt bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern. Ist das Geschäft größer, darf für die darüber hinausgehende Fläche pro 20 Quadratmeter ein weiterer Kunde in den Laden.

: , Baumärkte und Frisöre sind bereits geöffnet. Da der im unter 50 liegt, können ab Montag bereits Geschäft des Einzelhandes wieder aufsperren. Allerdings gibt es Auflagen. Neben dem bisherigen Hygienekonzept mit FFP2-Maske, Abstand und Desinfektionsmöglichkeit der Hände darf pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche jeweils ein Kunde eintreten. Das gilt bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern. Ist das Geschäft größer, darf für die darüber hinausgehende Fläche pro 20 Quadratmeter ein weiterer Kunde in den Laden. Kultur : Museen und Galerien (und auch botanische und zoologische Gärten) dürfen ohne vorherige Terminvereinbarung öffnen. Grenzwert für Einschränkungen ist hier eine Inzidenz von 50. Dann wäre ein Termin wieder nötig.

: Museen und Galerien (und auch botanische und zoologische Gärten) dürfen ohne vorherige Terminvereinbarung öffnen. Grenzwert für Einschränkungen ist hier eine von 50. Dann wäre ein Termin wieder nötig. Sport: Kontaktfreier Sport ist in kleinen Gruppen bis maximal zehn 10 Personen möglich. Allerdings nur im Außenbereich. Das gilt auch auf Außensportanlagen wie Bolzplätze. Auch hier ist der Grenzwert die 50er-Marke.

Verschärfungen der jetzt genannten Lockerungen sind dann jeweils nötig, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der Marke von 50 (Kultur, Geschäftswelt und Sport) oder 35 (Kontake) liegt.

Um zu vermeiden, dass Einkaufstourismus entsteht, sieht der Beschluss vor, dass mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen gemeinsame Absprachen zu treffen sind, um eine länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden. Derzeit sind in den Nachbarlandkreis Dillingen, Neuburg-Schrobenhausen und auch in der Stadt Ingolstadt die oben genannten Lockerungen möglich.

Corona-Lockerung im Landkreis Donau-Ries ab 22. März

Bis zum nächsten Öffnungsschritt vergehen mindestens zwei Wochen. Er erfolgt also frühestens ab 22. März. Dann sollen die Außengastronomie, Theater, Konzerte, Opernhäuser und Kinos öffnen. Sport im Innenbereich wird wieder erlaubt sein, im Außenbereich ist dann auch Kontaktsport zulässig. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist all dies jedoch nur mit einem tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest erlaubt.

Veranstaltungen sind frühestens ab 5. April wieder erlaubt

Weitere 14 Tage später sollen, also frühestens ab 5. April, sollen unter einer Inzidenz von 50 Freizeitveranstaltungen im Freien mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt sein. Kontaktsportarten können dann auch wieder Innen ausgeübt werden. Der Einzelhandel soll mit diesem Schritt auch ohne Terminshopping öffnen dürfen, selbst wenn die Inzidenz über 50 liegt. Kontaktfreie Sportarten im Inneren und Kontaktsportarten im Freien sind ab diesem Datum ohne Test möglich.

Lesen Sie auch:

Themen folgen