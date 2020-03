08.03.2020

Corona-Hysterie im WC

Die Hysterie um den Corona-Virus verbreitet sich rascher als das Virus, auch im Kreis Donau-Ries.

Von Thomas Hilgendorf

Angesichts des sich wellenartig im Land ausbreitenden neuartigen Coronavirus war es wohl eine Frage der Zeit, wann die ersten Infektionen im Landkreis Donau-Ries bestätigt werden. Die Hysterie deswegen ist allerdings schon viel früher losgegangen, sie verbreitet sich indes rascher als das Virus – und sie hält leider augenscheinlich an.

Es ist irgendwie zum Kopfschütteln, wenn man Menschen mit Einkaufswagen auf den Parkplätzen antrifft, in denen sich Dutzende Packungen Klorollen befinden. Wollen sie sich darin einwickeln, um Schutz zu finden? Nun ja, hoffentlich ist ein wenig britischer Humor auch in Zeiten von Covid-19 noch erlaubt. Aber dieses Bild der mit Klorollen befüllten Wagen hat einen ernsthaften Hintergrund: Es zeigt, so viel sollte klar benannt werden, neben übertriebener Angst auch wirklich mangelnde Solidarität, die bis ins WC reicht: nach mir und meinem Toilettengang die Sintflut. So mancher fühlt sich aufgrund der Hysterie der Hamsterkäufer nun auf der anderen Seite schon mies, wenn er eine Achter- oder Zwölferpackung WC-Papier mitnimmt.

Was das alles zeigt? Den Umgang mit dem Thema „Corona“ in einem Land, in dem viele verlernt haben, mit Krisen zurechtzukommen – und in dem oft wieder die Extreme bevorzugt werden: die totale Laxheit nach dem Motto „ich lasse mich durch nichts einschränken“ einerseits; die selbstsüchtige unsolidarische Hamsterkauf-Hysterie andererseits. Indessen wären nüchterne Vorsicht und ein kühler Kopf wohl nie fehl am Platze in diesem Leben. Gepaart vielleicht mit Sinn für den Mitmenschen, der vielleicht auch noch aufs WC will.

