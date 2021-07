Corona-Impfstoff: Donau-Ries im Wettlauf gegen das Verfallsdatum

Plus Erst ersehnt, nun womöglich ein Ladenhüter. Mediziner aus dem Landkreis Donau-Ries haben Sorge, dass Corona-Impfstoff weggeworfen werden muss.

Vor wenigen Wochen hat sich wohl die Mehrheit der Menschen im Landkreis jene Zustände herbeigesehnt: Berge an Impfstoffen gegen das nervenzehrende Coronavirus, freie Termine für die Immunisierung und damit die Aussicht auf etwas mehr Unbeschwertheit. Nun scheint es sich fast so ergeben zu haben – nur dass die Impfwilligen jetzt weniger werden. Damit wächst auch die Sorge davor, dass größere Impfstoffmengen vernichtet werden könnten.