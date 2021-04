Corona: Impfzentren schaffen jetzt 3500 Termine pro Woche

Erstmals wurden in den Impfzentren die anvisierte Zahl an geimpften Bürgern pro Woche erreicht. Neue Regeln für den Handel: Wo es einen negativen Schnelltest braucht

Erstmals seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen im Dezember 2020 sind in der vergangenen Woche mehr als 3000 Impfungen in den Zentren in Donauwörth und Nördlingen durchgeführt worden. Insgesamt konnte das BRK als Betreiber der lokalen Impfzentren exakt 3556 Personen impfen, darunter befanden sich auch 525Lehrer aus den Grund und Förderschulen, oder Kita-Beschäftigte, die von mobilen Teams geimpft wurden.

BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer und Landrat Stefan Rößle zeigen sich über die Impfungen in der vergangenen Woche erfreut: „Insbesondere, dass die berechtigten und impfwilligen Lehrer sowie Kita-Beschäftigten geimpft werden konnten ist ein toller und wichtiger Erfolg, da der Termin bislang durch die Vorgaben zu AstraZeneca verschoben werden musste.“

Rößle über die nun 3500 durchgeführten Impfungen: „Diese Menge wurde uns vor einigen Wochen als künftige Zielgröße in unseren Impfzentren genannt. Es ist positiv, dass nun auch erstmals ausreichend Impfstoff zur Verfügung stand. Das zeigt: Unsere Impfzentren sind gut aufgestellt und leistungsfähig.“

Durch den weiterhin zu erwartenden Anstieg der Impfstofflieferungen und die weitere Einbindung der niedergelassenen Ärzte, sowie künftig auch der Betriebsärzte, soll die Anzahl der wöchentlich Impfungen zusätzlich zu den Impfungen an den Impfzentren fortan noch deutlich erhöht werden.

Insgesamt wurden in den Impfzentren insgesamt 25.113 Impfungen verabreicht.

Damit haben 13 Prozent der Landkreisbevölkerung, umgerechnet knapp 17400 Bürger, eine erste Dosis eines Vakzins erhalten. Eine Erst- und Zweitimpfung haben bislang 5,77 Prozent erhalten. Das sind 7625 Bürger. Zusätzlich wurden auch Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten im Landkreis durchgeführt, diese sind in den Statistiken bislang nicht enthalten.

Diese Regelungen für den Handel gelten im Landkreis Donau-Ries ab 12. April

Seit 12. April gelten für den Handel wieder neue Regelungen. Bisher regulär geöffnete Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und Buchhandlungen mussten wieder schließen, da sie wie sonstige Geschäfte des Einzelhandels behandelt werden müssen. Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster, dass Corona-Beschränkungen im Einzelhandel aufgrund von Ungleichbehandlungen in einer Branche gekippt hatte.

Nachdem sich die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries weiterhin konstant über 100 bewegt – am Montag lag sie bei 170 – , bedeutet das, dass Kunden nur mit Terminvereinbarungen und einem negativen Corona-Test in Geschäften einkaufen können Ausreichend ist entweder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest, der von Fachpersonal vorgenommen wurde. Beide Tests müssen schriftlich bestätigt werden.

Für alle Läden, die inzidenzunabhängig geöffnet sind wie beispielsweise Nahrungsmittelläden und Drogerien, braucht es keinen Coronavirustest. Auch für den Besuch eines Friseurs braucht es keinen Corona-Test.

