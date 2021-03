10:21 Uhr

Corona: Kostenlose Schnelltests im Donau-Ries-Kreis sollen in Apotheken stattfinden

Plus Landrat Stefan Rößle kündigt ein Test-Konzept für die Bevölkerung im Donau-Ries-Kreis an. Auch zum Thema Impfen äußert er seine Meinung.

Von Wolfgang Widemann

Die Bürger des Donau-Ries-Kreises sollen sich in absehbarer Zeit in Apotheken kostenlos auf Corona testen lassen können. Eine entsprechende Zusammenarbeit strebt der Landkreis an. Dies gab Landrat Stefan Rößle im Rahmen einer Sitzung des Bauausschusses des Kreistags am Mittwochvormittag bekannt.

Noch gebe es von der Staatsregierung keine konkreten Vorgaben, wie das kostenfreie Schnelltest-Angebot an die Bevölkerung aussehen solle, so Rößle. Man sei im Donau-Ries-Kreis aber dabei, ein Konzept auf den Weg zu bringen. Am Dienstag habe dazu eine „große Runde“ stattgefunden. Ergebnis: Dass der Landkreis ein eigenes Testzentrum aufbaut, sei keine praktikable Lösung. Vielmehr setze man auf eine Kooperation mit Apotheken. Dadurch könne man dezentral und flächendeckend agieren. Auch benachbarte Landkreise wollen auf diese Weise die kostenlosen Tests möglich machen.

Text-Konzept soll zunächst den Bürgermeistern präsentiert werden

Im Detail gebe es noch viele Fragen zu klären, erklärte der Landrat. Der Kreis werde am 16. März die Bürgermeister über das Test-Konzept informieren und am 18. März solle es über das Internet eine Livestream-Veranstaltung für die Bevölkerung geben, auch um offene Fragen zu beantworten.

Bezüglich der Corona-Pandemie steht der Landkreis nach Ansicht von Stefan Rößle grundsätzlich vor vier großen Herausforderungen: das Impfen an sich, die Pandemiebekämpfung als solche (Ausbruchherde feststellen, Kontakte nachverfolgen), das Testen und die Öffnungsstrategie. Zu dieser äußerte sich Rößle eher pessimistisch. Es sei ungewiss, ob die gerade erst gewonnenen Freiheiten (offene Läden) dauerhaft genossen werden können, da der Inzidenzwert seit Tagen leicht steige und sich immer weiter der 35-er Marke nähere. Am Mittwoch lag er bei 29,9. Eine „große Herausforderung“ seien aktuell Reiserückkehrer.

Impfen: "Irgendwann muss die Priorisierung fallen"

Beim Impfen hofft Rößle darauf, dass „baldmöglichst“ die Hausärzte mit ins Boot genommen werden können. Mit den beiden Impfzentren allein könne es nicht geschafft werden, die Bevölkerung zeitnah gegen das Virus zu impfen: „Da würde es nicht ein Jahr, sondern zwei oder drei Jahre dauern.“

Der Landrat tat auch seine persönliche Meinung kund: „Irgendwann muss die Priorisierung fallen.“ Wenn man sich weiter darauf konzentriere, zunächst nur bestimmte, besonders gefährdete Personengruppen – die über 80-Jährigen – zu impfen, „kommen wir halt nicht voran“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen