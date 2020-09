vor 15 Min.

Corona: Landkreis Donau-Ries liegt wieder unter dem Signalwert

Aktuell gibt es 17,7 positiv getestete Personen je 100000 Einwohner. Das Gesundheitsamt erklärt, wie sich die Schwankungen bei diesen Zahlen erklären lassen.

Seit Ende der vergangenen Woche liegt der Landkreis Donau-Ries wieder deutlich unter dem bayerischen (35) und bundesweiten (50) Signalwert. Die aktuelle Wocheninzidenz beträgt 17,7. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit.

Dieser sogenannte Inzidenzwert basiert auf den gemeldeten positiv getesteten Personen je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Rückwirkend betrachtet seien die starken Schwankungen des Wertes durch den Rückreiseverkehr zu Schuljahresbeginn und die damit verbundene erhöhte Anzahl an Testungen entstanden, heißt es von der Kreisbehörde.

Coronavirus: Wöchentliche Inzidenz wird täglich berechnet

Da die wöchentliche Inzidenz jeden Tag neu berechnet werde, fallen Erkrankte bereits nach einer Woche aus der Berechnung, auch wenn sie noch nicht aus der Quarantäne entlassen oder genesen sind. Darin liege mitunter eine der Hauptursachen für die enorme Schwankungsbreite begründet, weshalb die Zahl für den Landkreis Donau-Ries nur vorsichtig interpretiert werden könne.

Wie das Gesundheitsamt erklärt, konnte zum Wochenende der letzten Ferienwoche ein leichter Anstieg an Fällen (überwiegend Reiserückkehrer) beobachtet werden, was aufgrund des engen innerfamiliären Kontaktes im Urlaub zumeist in einem positiven Testergebnis aller Familienangehöriger resultierte. Somit fallen alle Betroffenen einer Familie nach einer Woche gleichzeitig aus der Berechnung der Inzidenz, weshalb der Wert aktuell wieder deutlich unterhalb der Grenzwerte liegt. Schwankungen in der Anzahl der gemeldeten Fälle entstehen auch durch Verzögerungen in der Meldekette oder teilweise durch temporäre Laborengpässe mit längerer Wartezeit.

Es kann erst nach insgesamt 14 Tagen Entwarnung gegeben werden

Aufgrund der Inkubationszeit der Reiserückkehrer kann erst nach insgesamt 14 Tagen Entwarnung gegeben werden. Das Gesundheitsamt weist daher nochmals darauf hin, sich beim Auftreten von Symptomen zu isolieren und nach vorangehender telefonischer Anmeldung einen Arzt aufzusuchen. Derzeit müssen sich alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen lassen. Aktuell sind im Landkreis weder schwere Verläufe zu verzeichnen, noch sind Schulen oder Kindergärten betroffen. PM

