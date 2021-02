vor 23 Min.

Corona: Mann in Donauwörth um 13. Mal ohne Maske erwischt

Ein Mann in Donauwörth weigert sich beharrlich eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Die Polizei hat ihn nun wieder erwischt.

Weiterhin völlig unbelehrbar ist offenbar ein Mann, der seit Wochen die coronabedingte Maskenpflicht in bestimmten Bereichen in Donauwörth ignoriert. Der 45-Jährige fiel am Mittwoch erneut auf. Die Polizei traf ihn auf dem Bahnhofsvorplatz an. Er trug keine Mund-/Nasenbedeckung. Der Mann ist den Beamten bestens bekannt. Er weigert sich nach Auskunft der örtlichen Inspektion beharrlich, eine Maske zu tragen.

Der Mann muss erneut mit einem Bußgeld rechnen

Als ihn die Polizisten jetzt am späten Vormittag ansprachen, machte er sich im Laufschritt vom Platz davon. Dies bewahrt ihn aber nicht vor einer weiteren Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Es ist mittlerweile die 13.. Der Mann muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen.

Übrigens: Rechnet man diese Summe mal 13, kommt man auf eine mögliche Gesamtstrafe von 3250 Euro. (dz)

