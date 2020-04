vor 32 Min.

Corona: Müssen die großen Vereinsjubiläen heuer ausfallen?

Markus Söder (hier 2017 in Amerbach) soll in Etting als Festredner auftreten. Doch ob die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Schützenvereins überhaupt stattfinden kann, ist unklar.,

Exklusiv Feuerwehren und Schützen haben Großveranstaltungen mit Tausenden von Besuchern vorbereitet. Doch ob die Feste in Corona-Zeiten stattfinden können, ist unklar.

Von Helmut Bissinger

Wenn schon die „ Wiesn“ wackelt, dann möglicherweise auch die großen Jubiläumsfeste in der Region. Noch laufen die Planungen und Vorbereitungen bei Feuerwehren und Schützenvereinen, doch über allem schwebt ein magisches Wort: „Corona“. Wird man in wenigen Wochen schon wieder wie eh und je mit Tausenden von Besuchern feiern können – wohlgemerkt auch noch unbeschwert?

Das ist die Gretchenfrage in den Festausschüssen, die teilweise seit fünf Jahren regelmäßig tagen und nun auf der Zielgeraden gespannt auf Ministerpräsident Markus Söder starren. Denn das, was er verkünden wird, entscheidet über Wohl und Wehe aller Planungen und Programme. “Das ist eine Hängepartie“, sagt Manuel Gayr. Er ist Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Hochfeld und der Festleiter für die Feiern zum 125-jährigen Bestehen des Vereins.

Ende Mai soll eigentlich in Hochfeld groß gefeiert werden

Gemeinsam mit dem Schnupferclub Unterbuch, den es seit 50 Jahren gibt, ist alles für ein viertägiges Fest an Pfingsten angerichtet. Doch ob dazu vom 28. bis 31. Mai wie erhofft zahlreiche Gäste nach Hochfeld kommen, erscheint auch den Organisatoren nun mehr als fraglich. Die Hoffnung haben sie noch nicht aufgegeben, weil sie das Fest seit fünf Jahren vorbereiten. Seitdem haben sie ein 1800-Mann-Zelt bestellt, jedes Detail besprochen und die gleichzeitig anberaumte Schnupfer-Weltmeisterschaft organisiert.

„Doch jetzt in der Schlussphase fühlen wir uns ausgebremst“, wirkt Gayr fast schon deprimiert. Insgeheim freuen sich seine Mitstreiter und der immer noch auf fröhliche Tage, zu denen auch die Kabarettistin Martina Schwarzmann (ausverkauft) kommen soll.

Etting plant das größte Fest, das das Dorf je gesehen hat

In Hochfeld, Reichertswies und Unterbuch wartet man nun wie in Etting auf die Einschätzungen von Markus Söder. Der Ministerpräsident ist pikanterweise Festredner bei einem politischen Abend im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Jennerwein-Schützen in Etting. 190 Einwohner zählt das Dorf, 180 davon sind Mitglied im Schützenverein. Sie planen seit Jahren das „größte Ettinger Fest aller Zeiten“.

Ob es ab 26. Juni stattfinden kann, ist fraglich. Die Festschrift ist fast fertig, aber das Bild aller Mitglieder nicht im Kasten. Die „Dirndl“ für die Frauen sind ausgeliefert, die Anzüge für Männer noch nicht. „Wir warten, bis die Geschäfte wieder öffnen“, sagt Günther Steidle, Schützenmeister und Vorsitzender des Festausschusses. 80 Gastvereine haben sich angemeldet.

Auch die Sallacher Feuerwehr steht vor einem runden Geburtstag

In Sallach bereitet Georg Paula mit seinen Kollegen das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehr vor. Auch hier ist ein Auftritt von Martina Schwarzmann geplant. Ab 6. Juli soll es im kleinen Sallach rund gehen. Auch hier ist die Festschrift fast fertig, auch hier gibt es noch kein Gruppenfoto: weil es die Ausgangsbeschränkungen nicht zulassen und weil, die Vereinsfahne (die auch auf das Bild soll) noch bei einer der renommiertesten Firmen für die Sanierung von Vereinsfahnen in Schierling hängt. Um das Banner abzuholen, bedarf es der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen.

Die Organisatoren in Sallach sind skeptisch. „Viele glauben nicht mehr, dass das Fest stattfinden kann“, sagt Paula. Man sei deshalb gerade dabei, sich mit einem „Plan B“ anzufreunden. Das würde eine Verschiebung des Festes auf 2021 bedeuten. Dabei schwingt auch die Sorge mit, dass der Besuch bei einer Durchführung heuer möglicherweise zu wünschen übrig lassen würde, „weil die Menschen Angst haben“.

In Mertingen ist eine Verschiebung auf nächstes Jahr schon Thema

Auch in Mertingen denkt man über einen neuen Termin 2021 nach. Dort will die Freiwillige Feuerwehr vom 5. bis 8. Juni 150-jähriges Gründungsjubiläum feiern. Der für Anfang April geplante Festakt war bereits abgesagt worden. „Wir könnten uns eine Verschiebung vorstellen“, sagt Stephan Kreuzer.

Man sei sich aber mit dem Festwirt einig, dass man vor einer Absage noch die weiteren von der Politik vorgegebenen Schritte zur Ankurbelung des öffentlichen Lebens abwarten will. Bis dahin werde mit „angezogener Handbremse“ geplant.

In Huisheim wäre nur im Herbst ein Ausweichtermin denkbar

Ebenfalls sehr aufmerksam wird in Huisheim Hubert Färber zuhören, wenn verkündet wird, wie es mit den Beschränkungen oder auch Lockerungen in Bayern weitergeht. Denn Färber ist Vorsitzender des Musikvereins Huisheim-Gosheim, der vom 15. bis 17. Mai das Bezirksmusikfest ausrichten soll. Gleichzeitig will man das eigene 15-jährige Bestehen feiern. Wenn Veranstaltungen mit Tausend Besuchern nicht möglich sein sollten, dann greift in all den Verträgen für das Fest eine Klausel zur „höheren Gewalt“. Eine Verschiebung in den Herbst wäre für Färber allenfalls noch möglich, ins kommende Jahr allerdings nicht: „Dann sind schon andere Ausrichter für das Bezirksmusikfest auserwählt.“

