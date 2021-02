18:33 Uhr

Corona: Musikheim in Kaisheim wird zum Klassenzimmer

Ins Obergeschoss des Hofwirt-Nebengebäudes in Kaisheim ist eine Klasse der Grundschule eingezogen.

Plus Wo sonst der Musikverein Kaisheim probt, sitzen jetzt Grundschüler. Warum es zu dieser ungewöhnlichen Situation gekommen ist.

Normalerweise übt im ersten Stock des Hofwirt-Anbaus mitten in Kaisheim regelmäßig der Musikverein für seine Auftritte. Wegen der Coronagefahr ist dies aber aktuell nicht möglich. Seit Montag wird der große Probenraum dennoch wieder genutzt – und zwar für einen ganz anderen Zweck: Er dient der Grundschule als Klassenzimmer.

Eine Klasse der Grundschule befindet sich schon länger in der Turnhalle

Als sich abzeichnete, dass die bayerischen Grundschüler seit dieser Woche wieder vor Ort unterrichtet werden dürfen, überlegten die Verantwortlichen, wie dies in Kaisheim möglichst komplett geschehen könnte. Nicht alle Klassenzimmer in der Grundschule seien groß genug, um für die ganze Klasse den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, erklärt Rektorin Cornelia Luxenhofer. Deshalb habe man bereits im November 2020 die 1. Klasse in die Turnhalle ausgelagert.

Für die 4. Klasse habe man nach Absprache mit dem Elternbeirat, der Gemeinde und dem Musikverein nun dessen Heim im Ortszentrum gewählt. Der Raum sei sehr gut geeignet: groß, hell, gute Akustik und viele Fenster zum Lüften. Alle seien mit dieser Lösung zufrieden.

Bürgermeister in Kaisheim ist über Lösung im Musikheim glücklich

Im Gemeinderat zeigte sich Bürgermeister Martin Scharr ebenfalls glücklich über die Möglichkeit, Präsenzunterricht für alle Grundschüler bieten zu können: „Die Kinder sind froh und dankbar darüber.“ Scharr dankte dem Musikverein für die Bereitschaft, den Probenraum zur Verfügung zu stellen. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sei das neue Klassenzimmer – wie auch die in der Schule – mit einem Luftfiltergerät ausgestattet.

Geschäftsleiter Franz Christ, seines Zeichens auch Dirigent im Musikverein, berichtete, dass für die Grundschule auch Kohlenstoffdioxid-Messgeräte bestellt seien.

Der Hofwirt in Kaisheim soll für die Vereine offen sein

Martin Scharr erläuterte, dass man auch den Saal des Hofwirts als mögliches Klassenzimmer im Blick gehabt habe. Diese Idee sei aber wieder verworfen worden. Grund: Den Saal würden in den kommenden Monaten beispielsweise die Kaisheimer Vereine benötigen, um ihre Jahreshauptversammlungen nachzuholen.

