Corona: Notorischer Maskenverweigerer in Donauwörth

Weil er ständig die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen in Donauwörth missachtet, wurde ein Mann nun zum zehnten Mal angezeigt.

In Donauwörth hat die Polizei zum zehnten Mal einen Mann erwischt, der gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes verstoßen hat. Das wird teuer.

Maskenpflicht in bestimmten Bereichen und nächtliche Ausgangssperre – davon hält ein in Donauwörth wohnhafter Mann offenbar überhaupt nichts. Die Polizei hat den 45-Jährigen am Samstagabend zum zehnten Mal in den vergangenen Woche wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Dieses Mal stieß eine Streife in der Bahnhofstraße auf ihn. Er war dort nach 21 Uhr zu Fuß unterwegs und trug keine Mund-Nasen-Maske.

Polizei hält den 45-Jährigen für "unbelehrbar"

Den Beamten konnte er keinen triftigen Grund für sein Verhalten nennen. Der 45-Jährige sei „wohl unbelehrbar“, heißt es im Pressebericht der Inspektion Donauwörth. Für den Verweigerer wird die Angelegenheit so richtig teuer. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, zahlt bekanntlich bis zu 250 Euro. Ein Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre kostet 500 Euro. Somit dürften sich die Bußgelder, die das Landratsamt festlegt, auf einige tausend Euro summieren. (wwi)

