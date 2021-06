Jetzt soll der Impfstoff in großen Mengen kommen

Es sind größere Mengen der Vakzine für den Landkreis angekündigt. Doch rund 8000 Registrierte haben ihre Chance auf einen Impftermin verstreichen lassen. Sonderimpftag mit AstraZeneca in Nördlingen

Wie das BRK Nordschwaben als Betreiber der lokalen Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen mitteilt, werden in den nächsten Wochen deutlich größere Mengen an Impfstoff erwartet. Zusätzlich erhalten die Impfzentren auch die bereits angekündigten Sonderkontingente. Deshalb appelliert jetzt die Politik an alle Menschen über 16 Jahren, sich für die Impfung zu registrieren – unabhängig von ihrer jeweiligen Priorisierung. Die Impfungen sind, darauf weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung explizit hin, grundsätzlich kostenlos.

Aktuell sind im Landkreis Donau-Ries insgesamt 8443 Impfwillige ohne eine Terminvergabe registriert. Es wurden jedoch bereits 7998 per E-Mail und SMS, zum Teil schon seit Längerem, zu einer Terminauswahl aufgefordert. Diese Personen hätten bislang aber noch nicht reagiert, so die Kreisbehörde.

Wer registriert ist, dem wird empfohlen, sich noch einmal einzuloggen und die Angaben zu überprüfen. „Sollte eine Terminauswahl möglich sein, wählen Sie aus. Wenn Sie bereits vollständig geimpft sind, sollten Sie Ihren Account bitte löschen“, heißt es aus dem Landratsamt. Wer bereits seit Längerem registriert ist, zur Priorität eins, zwei oder drei zählt und noch keine Termineinladung erhalten hat, soll sich per E-Mail an termine@impfen-donau-ries.de wenden.

Landrat Stefan Rößle und Arthur Lettenbauer, Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, zeigen sich über die angekündigten Impfstofflieferungen sehr erfreut: „Es ist schön, dass der seit Monaten erhoffte Moment nun tatsächlich näher zu rücken scheint. Umso wichtiger ist es nun, trotz der momentan niedrigen Inzidenzwerte, dass sich möglichst viele Impfwillige zeitnahe registrieren und impfen lassen.“

Aus einem Sonderkontingent erhalten die Impfzentren im Landkreis demnächst 400 Dosen des Vakzins Vaxzevira. Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca wird grundsätzlich für den Einsatz bei Personen im Alter über 60 Jahren empfohlen, ist nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch jedoch ab 18 Jahren einsetzbar. Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse und der ärztliche Koordinator im Landkreis Donau-Ries, Sebastian Völkl, empfehlen den Einsatz des Impfstoffes: „Wenn ein ärztliches Aufklärungsgespräch erfolgt und der zuständige Mediziner einer Impfung zustimmt, ist der Impfstoff ein sehr guter und sicherer Impfstoff.“ Je nach Studie biete dieser nach vollständiger Impfung einen nahezu einhundertprozentigen Schutz vor schweren Verläufen.

Am Samstag, 3. Juli, ist für das Impfzentrum in Nördlingen nun ein „Astra Day“ geplant, an dem sich Impfwillige kurzfristig mit dem Vakzin immunisieren lassen können. Wer dort eine Spitze möchte, soll sich online registrieren und zusätzlich per E-Mail Interesse unter astra@impfen-donau-ries.de bekunden. Anschließend wird Interessierten per E-Mail und SMS (falls angegeben) ein genauer Termin zugewiesen. Ohne bestätigten Termin erfolge keine Impfung. Aus diesem Grund bittet das BRK darum, von spontanen Besuchen ohne vorherige Terminbestätigung abzusehen. Auch ein Wechsel auf einen anderen Impfstoff ist nicht möglich.

Die Zahl der Landkreisbürger, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden, liegt (Stand Freitag, 10 Uhr) bei insgesamt 5992. Hiervon gelten 5795 Personen bereits wieder als genesen. In Zusammenhang mit dem Virus ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bei der zwischen 60 und 70 Jahre alten Person waren erhebliche Grunderkrankungen bekannt. Die Anzahl der gestorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries steigt damit auf 158, so die Zählung des Landratsamts.

Der Inzidenzwert lag am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 8,2. (pm)