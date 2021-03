vor 19 Min.

Corona-Protest der Wirte: Gedeckter Tisch und leere Kasse

Plus Wirte im Donau-Ries-Kreis machen mit einer Aktion auf ihre Lage aufmerksam. Der Stillstand wegen der Corona-Pandemie bedrohe Existenzen.

Sie haben alle Mitarbeiter in 100-prozentige Kurzarbeit geschickt und der Gastronomie- sowie Beherbergungsbetrieb läuft seit Mitte Dezember auf absoluter Sparflamme. Der coronabedingte Stillstand des öffentlichen Lebens trifft die Wirte hart. Viele sehen ihre Existenz bedroht. Mehrere Betriebe im Donau-Ries-Kreis haben sich am Montag an der Aktion „Gedeckter Tisch“ beteiligt. „Wir wollen auf unsere Situation aufmerksam machen und nicht vergessen werden“, erklärte Sepp Meyer, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga).

Wie in vielen anderen Orten, so standen dem Motto gemäß auch auf dem Marktplatz in Wemding ein gedeckter Tisch und ein Bett. Die Übernachtungszahlen befänden sich auf einem Minimum, berichteten Sepp und Josef Meyer, die zusammen das Hotel Meerfräulein betreiben, und Andrea Riedel, Chefin des Weißen Hahns. Die Auslastung liege bei lediglich um die fünf Prozent.

Corona-Zahlungen decken nur einen Teil des Aufwands

Nur unter bestimmten Bedingungen dürften ausschließlich Geschäftsreisende nächtigen. „Die Gäste müssen sich das Frühstück auf ihr Zimmer holen, alles einzeln verpackt“, schilderte Sepp Meyer. Ein Abholservice für Essen könne den Umsatzverlust der Gaststätten nicht auffangen, ergänzte sein Sohn. Andrea Riedel erinnerte daran, dass den Wirten bestimmte Grundkosten bleiben. Die Ausgleichszahlungen des Staates deckten nur einen Teil des Aufwands, stellte Sepp Meyer klar: „Wir kriegen nur 75 Prozent der Fixkosten, nicht des Gesamtumsatzes.“

Deshalb fordern die Gastwirte eine Gleichbehandlung mit anderen Branchen. Man habe im vorigen Jahr bis zum erneuten Lockdown bewiesen, dass man „hervorragend funktionierende Hygienekonzepte“ habe. „Wir wollen in die allmähliche Öffnung mit eingebunden werden“, so Meyer. Der verteilte mit seinen Kollegen kleine Tüten mit Vergissmeinnicht-Samen.

Neben Wemding auch Aktionen in Donauwörth und Nördlingen

Neben den Wirten in Wemding nahmen auch Gastronomen in Donauwörth und Nördlingen an der Dehoga-Aktion teil.

Lesen Sie auch:

Themen folgen