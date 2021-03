vor 16 Min.

Corona: Rain sagt Feste ab und plant stattdessen den "Eventsommer"

Plus In Rain soll heuer ein „Kultur- und Eventsommer“ stattfinden. Damit will die Stadt das corona-bedingte Defizit an Feiern ein wenig ausgleichen.

Von Barbara Würmseher

Kulturereignisse, größere Zusammenkünfte, Vereinstreffen, öffentliches Leben, Veranstaltungen aller Art – schon lange sind all diese Begriffe nicht mehr als schöne Erinnerungen. Menschenmengen etwa, die sich beim Stadtfest durch die Rainer Haupt- und Schlossstraße treiben lassen, um sich an Begegnungen und Gesprächen zu freuen, um sich an den Buden kulinarisch verwöhnen zu lassen, gehören weiter der Vergangenheit an. Die Corona-Pandemie mit allen konsequenten Schutzmaßnahmen rückt allein die Vorstellung daran derzeit in den Bereich des Unmöglichen.

So wird es auch heuer kein Stadtfest in Rain geben. Das hat der Kultur- und Festausschuss jetzt beschlossen. Diese Absage ist unumgänglich und sie schmerzt sehr – da waren sich alle Ausschussmitglieder einig. Aber an Einhaltung der Hygieneauflagen ist bei einem solchen Massenereignis einfach nicht zu denken. Das Flair dieses Festes, das ja ein großes Miteinander sein soll, würde durch das notwendige „Entzerren“ völlig verloren gehen.

Auch der Maimarkt in Rain kann wegen Corona nicht abgehalten werden

Auch für den Maimarkt gibt es aus denselben Gründen in diesem Jahr keine Chance. Märkte sind derzeit grundsätzlich untersagt und der logistische wie finanzielle Aufwand wäre auch in der Tat zu groß. Das ergab sich aus einem ausgeklügelten Konzept, das das Tourismusbüro erstellt und dem Festausschuss vorgelegt hat.

Doch soll all das nicht ersatzlos gestrichen werden. Die Mitarbeiter des Tourismusbüros haben eine Idee geboren, die jetzt bei den Ausschussmitgliedern auf einhellige Begeisterung stieß. Es soll im Juli einen „Rainer Kultur- und Eventsommer“ geben, der sich auf der Leutnantschanze (Polizeigarten) abspielen soll. Vereinen soll dort die Möglichkeit gegeben werden, für Veranstaltungen mit Publikum anzubieten.

Schon das Rainer Sommerkino war im Corona-Sommer 2020 ein Erfolg

Diese Örtlichkeit hat sich im vergangenen Pandemie-Sommer bereits beim Rainer Sommerkino bewährt. Auf dem Freiluft-Areal waren 2020 alle Hygiene-Vorschriften gut einzuhalten. 230 Sitzplätze können bestuhlt werden und auch Snacks und Getränke „to go“ konnten verkauft werden. „Das hat alles gut funktioniert“, sagte Sarah Siekmann vom Tourismusbüro.

Aufgrund dieser Erfahrung soll das Rainer Sommerkino auch heuer stattfinden und zwar an drei Wochenenden: 12. bis 14. August, 19. bis 21. August und 26 bis 28. August. Die Stadt Rain und der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch behalten sich auch vor, diese Wochenenden jeweils um den Sonntag zu verlängern.

Die Stadt Rain will Vereinen Möglichkeiten bieten

Der „Rainer Kultur- und Eventsommer“ könnte sich nicht nur diese Freiluftkino-Erfahrungen zunutze machen, sondern auch die Infrastruktur, die ja für die Filmvorführungen ohnehin aufgebaut wird. Die Stadt Rain will den äußeren Rahmen zur Verfügung stellen, also die Örtlichkeit, Stühle, Toilettenwagen, Strom, das Schutz- und Hygienekonzept und würde auf die Beteiligung an den Umsätzen verzichten, die die Kulturschaffenden/Vereine erzielen. Für Personal, Werbung, Bühne und ähnliches mehr sind die Vereine selbst zuständig. Sie sind also Organisator und alleiniger Veranstalter.

Großes Lob gab es von den Ausschussmitgliedern für diese Idee des Tourismus-Amts. Sie waren sich einig, bald auf die Vereine mit dieser Idee und diesem Angebot zuzugehen. Johannes Schachaneder gab lediglich zu bedenken, „dass die Vereine derzeit wegen des Kontaktverbots gar nicht in der Lage sind, etwas vorzubereiten“.

Die Verwaltung wird nun die Kontakte herstellen und auch bei den Anwohnern der Leutnantschanze anklopfen, um deren Verständis einzuholen. „Es gibt noch ein paar Dinge zu regeln“, sagte Bürgermeister Karl Rehm.

Und dann ging es noch um weitere Themen

Außerdem beschäftigte sich der Kultur- und Festausschuss mit folgenden Themen:

- Die Reihe „Jazz in Rain-Kultur“ leidet weiter unter den Corona-Beschränkungen. Die beiden Frühjahrskonzerte (Jean-Philippe Bordier am 25. März und Luisa Hänsel am 6. Mai) wurden in den Oktober beziehungsweise November verschoben. Für das Konzert mit Luisa Hänsel gibt es Überlegungen, eine ausgefallene Örtlichkeit zu suchen. Bürgermeister Karl Rehm könnte sich da etwa die Halle eines Unternehmens oder Ähnliches vorstellen.

- Das Literaturfestival Nordschwaben wird nun bereits zum zweiten Mal verschoben, auf das kommende Jahr. Viele für heuer im Programm vorgesehenen Angebote gibt es allerdings in digitaler Form Videos zu erleben. So können auf der Homepage der Stadt Rain (oder direkt unter https://literaturfestival-nordschwaben.de/) zwei Videoclips abgerufen werden, wie Sarah Siekmann mitteilte.

- Da mangels anderer Möglichkeiten viele Menschen derzeit Spaziergänge oder Wanderungen unternehmen, will die Stadt Rain die städtischen Wanderwege besser ausschildern. Das Toursimusbüro hat es sich zur Aufgabe gemacht, folgende Strecken dahingehend zu „reformieren“: den AOK-Nordic-Walking-Parcous, den Rundwanderweg Bayerdilling, den Rundwanderweg Esterholz und den Rainer Grüngürtel. Neue Schilder sind in Planung, eine große Info-Tafel „Wanderwege Rain“, Faltblätter mit Informationen wie auch ein QR-Code. Dafür sind Ausgaben in Höhe von rund 3700 Euro eingeplant.

