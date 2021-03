12.03.2021

Corona-Schnelltests: Donau-Rieser Apotheker haben Bedenken

Plus Der Landkreis Donau-Ries plant, kostenlose Corona-Schnelltests über regionale Apotheken anzubieten. Doch deren Betreiber sehen dieses Ansinnen kritisch.

Donau-Ries gibt es laut Internetverzeichnis 27 Apotheken. Sie alle sollen im Landkreis ein Netz aus Corona-Teststellen aufspannen – so zumindest ist die jetzige Idee des Landratsamts Donau-Ries. Es ist als Kreisverwaltungsbehörde für die Umsetzung der Pandemiebekämpfung und der bayerischen Impf- wie Teststrategie zuständig. Während erste Apotheken wie in Donauwörth und Nördlingen bereits auf eigene Regie das Testen mit dem Antigen-Schnelltest anbieten, gibt es auch viele kritische Stimmen.

Wolfgang Dittrich, Sprecher der Apotheker im Landkreis, findet die Idee des Testens „gut gemeint“. Doch er macht deutlich: „Unsere berufliche Realität sieht ganz anders aus.“ Um einen Antigen-Schnelltest in dem geforderten Maße anzubieten, dass theoretisch jeder Landkreisbürger ab einem Alter von 15 Jahren einmal in der Woche getestet werden kann, brauche es eine umfangreiche Logistik. Die beginne in der Apotheke selbst, wo ein eigener Raum für den Test nicht nur die erforderliche Diskretion biete, sondern auch Schutz vor Infektion. Tests könne es nur mit einem Termin geben.

Die Stadtapotheke Wemding bräuchte zusätzliches Personal

Dafür, für den Abstrich, die Auswertung und für die Dokumentation des Testergebnisses brauche er Personal, das er aktuell nicht zur Verfügung hat. „Meine Mitarbeiter sind ja angestellt für unser normales Apothekengeschäft. Das Testen käme ja zusätzlich auf uns zu“, so Dittrich, der die Stadtapotheke in Wemding betreibt. Er geht davon aus, dass er zusätzliches Personal einstellen müsste.

Die Tests selbst zu beschaffen und geliefert zu bekommen, sei weniger das Problem. Doch wie Dittrich schildert, müsse er natürlich in Vorleistung gehen. „Und das macht nur Sinn, wenn ich abschätzen kann, wie hoch der Bedarf an Schnelltests bei mir ist.“ Bei den FFP2-Masken war klar, dass jeder so eine brauche. Da der Test aber freiwillig und bisher für das Einkaufen, die Konzerte oder den Friseurtermin nicht vorgeschrieben sei, müsste er auf eigenes Risiko handeln. „Und dann ist ja auch die Frage, wie lange die Politik an der Teststrategie festhält“, so Dittrich.

Apotheker: Testen auf Corona müsste rund um die Uhr möglich sein

Für ihn als erfahrenden Apotheker mache das Testen sowieso nur dann Sinn, wenn dies rund um die Uhr möglich sei. „Viele Menschen möchten sicher vor oder am Wochenende diese Leistung in Anspruch nehmen.“ Spätestens hier könnten die Apotheken nicht mitgehen.

Dittrich rechnet vor: In Wemding gibt es zwei Apotheken für 5700 Einwohner. Wenn nur jeder Zweite einmal in der Woche getestet werden möchte, bedeute das 2350 Tests pro Apotheke in der Woche. Bei sechs Geschäftstagen wären das pro Tag etwa 240 Tests – zusätzlich zum normalen Geschäft. „Das wird schwierig“, fasst es Dittrich zusammen. Bisher habe er von offizieller Seite auch keine Informationen, wie es konkret laufen könnte.

