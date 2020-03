11.03.2020

Corona: Schule im Ries geschlossen

Gesundheitsamt erlässt Anordnung wegen Verdachts

Aufgrund eines Verdachts auf bestehende Coronavirus-Infektion bei einem Reiserückkehrer aus Italien ermittelte am Dienstag das Gesundheitsamt. Das Kind besucht die Montessori-Schule in Deiningen. Eine bereits durchgeführte Testung erbrachte kein eindeutiges Ergebnis, sodass hier bis zum sicheren Nachweis vorsorglich die Schule bis einschließlich Donnerstag, 12. März, auf behördliche Anordnung geschlossen wurde. Es handelt sich um eine größere Vorsichtsmaßnahme, da die Kontakte unter den Kindern der verschiedenen Altersgruppen nicht eindeutig abgegrenzt werden können, so die Behörde. (dz)

