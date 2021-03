vor 17 Min.

Corona: So funktioniert das Schnelltestzentrum in Monheim

Plus Die Stadthalle Monheim ist nun ein Corona-Schnelltestzentrum. Dieses kann im Prinzip jeder nutzen. In der Karwoche wird der Service sogar noch ausgebaut.

Von Thomas Unflath

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Das dachte sich auch Dr. Georg Groll, Inhaber der Monheimer Stadtapotheke. Da sich von behördlicher Seite nichts tat, hat er nun mit seiner Belegschaft als zusätzliche Herausforderung neben dem laufenden Betrieb ein Corona-Schnelltestzentrum aufgebaut. Dieses ist nun in der Stadthalle untergebracht – ohne Zweifel in den aktuellen Zeiten eine hilfreiche Anlaufstelle.

Schon seit Monaten würden Kunden mit Ängsten, Sorgen und Nachfragen in die Apotheke kommen, berichtet Mitarbeiterin Sonja Kramer. Deswegen habe man sich intern bereits seit einiger Zeit mit der Möglichkeit eines Testzentrums befasst. Die Räumlichkeiten der Apotheke am Marktplatz waren dafür aber nicht geeignet.

Corona: Stadtrat gab gerne „grünes Licht“ für das Schnelltestzentrum

So ging Groll auf Bürgermeister Günther Pfefferer zu. Er und die Mitglieder des Stadtrats gaben gerne „grünes Licht“ für die Einrichtung. Anfang der Woche ging es dann los. „Wir haben auch eine gewisse Verpflichtung unseren Kunden gegenüber“, so Groll. Die Stadtapotheke, seit 110 Jahren in Familienbesitz, versorge die Monheimer sowie die Nachbar-Gemeinden seit Generationen. Er kenne die Kunden von klein auf und diese ihn ebenso, fügt er augenzwinkernd hinzu. Und Kramer ergänzt, man könne dann nicht einfach sagen: „Schauen Sie mal selbst, wo Sie einen Test herbekommen.“

Das Schnelltestzentrum in Monheim kann praktisch jeder Einwohner nutzen – egal, ob aus dem Donau-Ries oder einem Nachbar-Landkreis. Mitbringen sollte man, so Apotheker Groll, den Personalausweis und eventuell einen eigenen Kugelschreiber, damit die vor Ort vorhandenen Stifte nicht andauernd desinfiziert werden müssen. Tests können nur mit einem Termin vorgenommen werden.

Bald soll das Testergebnis auch per App übermittelt werden können

Größtes Problem ist laut Groll die personelle Frage. Die Stadtapotheke läuft ja parallel weiter. Zwar hat er eigens für das Testzentrum drei Fachkräfte aus dem medizinischen und pharmazeutischen Bereich verpflichtet, doch für die gesamte Belegschaft ist die neue Situation eine Herausforderung.

Etwas Erleichterung soll in der kommenden Woche eintreffen, wenn das Testergebnis auch per App versendet werden kann. So ist es für Besucher möglich, in die Halle zu kommen, nach der Einweisung den Abstrich machen zu lassen und sofort wieder zu gehen, ohne 15 Minuten auf das Resultat zu warten. Dieses kommt dann digital. Auch die umständliche Dokumentation wird dadurch erleichtert.

Schnelltestzentrum Monheim: Theoretisch alle drei Minuten ein Gast

In der ersten Woche war der Zulauf noch moderat, „das Angebot ist leider noch nicht so bekannt“, hat auch Apotheker Groll beobachtet. Die Stationen in der Halle sind jedoch so getaktet, dass man theoretisch alle drei Minuten einen Gast betreuen könnte. Mit der App-Lösung ginge das noch schneller.

Das Schild vor der Stadthalle weist auf das neue Schnelltestzentrum hin. Bild: Thomas Unflath

Eine Einrichtung wie in der Stadthalle mache nur Sinn, wenn „im großen Stil getestet wird“, macht Groll klar. „Testzentren in Metropolen schaffen bis zu 100 Personen pro Stunde“, weiß Apothekerin Kramer, in Monheim würde man nach einer gewissen Anlaufzeit nicht weit darunter liegen. Dies hängt aber auch jeweils mit der Situation der verfügbaren Mitarbeiter zusammen.

Praktisch für die Angehörigen von Seniorenheimbewohnern

Die Anliegen der Testpersonen für einen Besuch in der Stadthalle sind an den ersten Tagen vielfältiger Natur. Besonders praktisch ist das Angebot natürlich für Angehörige von Bewohnern in Seniorenheimen. Diese können mit einem negativen Testergebnis, das für 48 Stunden gilt, wieder besucht werden. An diesem Vormittag ist auch Christina Gündogdu aus Monheim ins Testzentrum gekommen. Ihre Tochter Lara hatte nach zwei Wochen Präsenzunterricht am Morgen leichte Anzeichen einer Erkältung. Um sich Gewissheit zu verschaffen, machte Gündogdu einen Termin aus und konnte schon gut eine Stunde später vorbeikommen. Dieser Besuch war gerade noch im Rahmen.

Wer nämlich stärkere Symptome hat, die auf Corona hindeuten, darf nicht ins Testzentrum. „Hier mussten wir leider schon einige Personen abweisen“, bedauert Apothekerin Kramer. Christina und Lara Gündogdu können nach kurzer Zeit die Stadthalle wieder verlassen, der Test fiel negativ aus. Und Lara fand den Nasenabstrich auch nicht schlimm. „Es gibt sicherlich Unangenehmeres“, stimmt Mutter Christina zu. „Wir können diesen zusätzlichen Aufwand nur bewältigen, weil wir ein gutes und eingespieltes Team sind“, betont Sonja Kramer.

Corona-Schnelltestzentrum: Die Stadt Monheim steht voll dahinter

Dass die Stadt ebenfalls voll dahinter stehe und mit dem Hausmeister der Halle, Josef Berkmüller, täglich Unterstützung vor Ort ist, sei ebenfalls eine große Hilfe. Obwohl das Testzentrum – im Landkreis gibt es nur im Nördlinger Rathaus eine derartige Einrichtung – gerade erst angelaufen ist, gibt es angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage in der Karwoche schon einige zusätzliche Angebote: So werden die Testzeiten verlängert und Besucher können ausnahmsweise ohne Termin kommen, müssen aber dann mit einer kurzen Wartedauer rechnen.

Auch Bürgermeister Pfefferer freut sich über die Einrichtung und wünscht sich, dass diese rege angenommen wird. „Gerade in diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig, unseren Mitbürgern vor Ort die Möglichkeit anzubieten, rasch und unkompliziert einen kostenlosen Schnelltest zu machen.“

Worüber der Initiator des Monheimer Testzentrums enttäuscht ist

Mit einem baldigen Ende des Testangebots rechnet Apotheker Groll angesichts steigender Corona-Zahlen und bescheidener Impfstofflieferungen nicht. „Es würde uns aber im Alltag schon viel helfen, wenn wir von behördlicher Seite mehr Beistand bekommen würden“, macht er keinen Hehl aus einer gewissen Enttäuschung. Etwas überrascht ist er auch, dass seine Fachkräfte bislang noch nicht geimpft wurden. Dies betrifft in der Stadthalle besonders die Kolleginnen „an der Front“, wie es ihr Chef ausdrückt. Die Mitarbeiterinnen, die den Abstrich vornehmen, tragen deswegen neben FFP2-Masken noch spezielle Schutzkleidung.

Da das Personal der Stadtapotheke durch die Doppelbelastung stark eingespannt ist, sind auch Mitbürger, die sich im Testzentrum engagieren wollen (etwa bei der Dokumentation), durchaus gewünscht. Diese können sich bei der Apotheke melden.

Organisatorisches zum Corona-Schnelltestzentrum in Monheim

Ort der Durchführung: Stadthalle Monheim , Schulstraße 2.

, Schulstraße 2. Terminvereinbarung bei der Stadtapotheke , Marktplatz 9, Telefonnummer 09091/5912, sowie online unter www.stadtapotheke- monheim.de.

, Marktplatz 9, Telefonnummer 09091/5912, sowie online unter www.stadtapotheke- monheim.de. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Zusätzliche Testzeiten nur in der Karwoche : Mittwoch von 11 bis 14 Uhr, Gründonnerstag von 14 bis 17 Uhr, Karsamstag durchgehend von 9 bis 14 Uhr. Dafür ist das Testzentrum an Karfreitag geschlossen.

: Mittwoch von 11 bis 14 Uhr, von 14 bis 17 Uhr, Karsamstag durchgehend von 9 bis 14 Uhr. Dafür ist das an geschlossen. Weitere Ausnahme nur in der Karwoche : Patienten können auch ohne Termin kommen, sie müssen aber in diesem Fall mit einigen Minuten Wartezeit rechnen.

: Patienten können auch ohne Termin kommen, sie müssen aber in diesem Fall mit einigen Minuten Wartezeit rechnen. Das Schnelltestzentrum verfügt über zahlreiche Parkplätze direkt vor der Stadthalle , die barrierefrei zugänglich ist. Bei Personen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, kann der Abstrich auch draußen im Auto vorgenommen werden (bei Terminvereinbarung bitte angeben).

verfügt über zahlreiche Parkplätze direkt vor der , die barrierefrei zugänglich ist. Bei Personen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, kann der Abstrich auch draußen im vorgenommen werden (bei Terminvereinbarung bitte angeben). Es können nur Personen getestet werden, die keine Symptome aufweisen und die in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu bestätigten Corona-Patienten hatten.

Mitbringen sollte man den Personalausweis und – wenn möglich – einen eigenen Kugelschreiber.

Die Ergebnismitteilung ist per Zertifikat oder auch online sowie per App möglich.

Getestet werden können Personen ab einem Alter von drei Jahren. Die Abstriche nimmt ausschließlich geschultes Fachpersonal vor.

Lesen Sie auch:

Themen folgen