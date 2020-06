vor 48 Min.

Corona: So kämpft sich die Kultur zurück

Plus Veranstalter von Kabarett, Konzerten und Livemusik planen für den Herbst einen Neustart. Auch aus dem Donauwörther Rathaus kommen vorsichtig optimistische Nachrichten.

Von Helmut Bissinger

Die Hilferufe sind erhört worden: Die Veranstalter von Kabarett, Konzerten und Livemusik haben in den vergangenen Wochen nicht nur Zuspruch, sondern auch finanzielle Unterstützung erhalten. Und jetzt sehen sie sogar Licht am Ende des Tunnels. „Wir werden im Herbst neu starten“, äußert sich Jürgen Panitz von der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim zuversichtlich, nachdem die Staatsregierung eine Wiedereröffnung mit Auflagen erlaubt hat.

Corona-Auflagen: Wie können sie umgesetzt werden?

Die Corona-Auflagen liegen Michael Wanke von Donauwörths einzigem Liveclub Doubles aber ziemlich im Magen. „So ist das nicht realisierbar“, sagt er. Ein Nachtlokal, das nur von 19 bis 22 Uhr öffnen dürfe, könne davon nicht leben. Im Klub mit Maske – das sei auch kein Erlebnis. Wanke hat die leise Hoffnung, dass an den Lockerungen bis zum Herbst noch einmal nachgebessert werde. Höchstens 30 Besucher dürfe er einlassen, hat Wanke ausgerechnet. „Da müsste ich bei einem Livekonzert pro Person 50 Euro Eintritt nehmen, um auf die Kosten zu kommen“. Er hat aber auch Ideen: „Vielleicht müssen wir mit Tischen und Stühlen arbeiten“, denkt Wanke laut nach und wird nicht müde, immer wieder anzuführen: „Die Unterstützung für die Kultur ist katastrophal.“

50 Euro pro Eintrittskarte als Folge der Pandemie?

Jürgen Panitz plant derweil mit dem Förderverein des Thaddäus die Zukunft. Wie Wanke ist auch er für die private Unterstützung „sehr dankbar“. Dadurch sei die Kleinkunst gerettet. Am 2. Oktober soll es bei kleinem Publikum von 50 Personen wieder losgehen. An diesem Tag soll in Kaisheim der Musiker und Kabarettist Rudi Zapf gastieren.

Sieben Veranstaltungen sind für den Herbst vorgesehen. „Wir mussten abspecken“, sagt Panitz. Eigentlich hätte Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig an drei Tagen in Folge im Thaddäus sein neues Programm vor Publikum „ausprobieren“ wollen.

Das Programm zu den Donauwörther Kulturtagen ist in Arbeit

„Das muss leider entfallen“, berichtet Panitz, denn Pelzig habe keine Zeit gehabt, ein neues Programm zu schreiben. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie habe er seinen Sohn zuhause betreuen müssen, während seine Partnerin gearbeitet habe.

An eines werden sich die Besucher von Kulturveranstaltungen wohl gewöhnen müssen: Die Eintrittskarten dürften teurer werden. Sie bekämen dafür das Erlebnis eines Kunstgenusses in fast intimem Rahmen. „Bei nur 50 Besuchern müssen die Preise zwangsläufig steigen, obwohl die Künstler schon Abstriche machen.“

Eine positive Nachricht kommt auch aus dem Donauwörther Rathaus. Dort ist in den vergangenen Tagen eine Grundsatzentscheidung gefallen: Die Donauwörther Kulturtage im Herbst „werden nach jetzigem Stand“ stattfinden. Es sei der Stadt sehr wichtig, so heißt es in einer Mitteilung, „kulturelle Veranstaltungen nach der langen Durststrecke wieder anbieten zu können, im Rahmen dessen, was möglich ist“. Bei der Planung und Durchführung werde man die behördlichen Auflagen und Verordnungen beachten, die sich möglicherweise in den kommenden Wochen noch konkretisieren und verändern werden. Derzeit arbeite das Kulturbüro bereits am Programmheft und an der Umsetzung der Auflagen.

