Corona: So läuft Anmeldung für Tests in Harburg

In Harburg wird ein Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests eingerichtet. Es hat nur sonntags offen.

Immer sonntags haben die Bürger nun in Harburg die Möglichkeit zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest. Das Personal für das Testzentrum stellt – wie berichtet – die Ortsgruppe Mönchsdeggingen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG). Die hat nun Details bekannt gegeben. Die Testung finde mittels eines tiefen Abstrichs über die Nase statt. Es können nur symptomfreie Personen getestet werden. Das Zentrum ist bis auf Weiteres sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt per Internet über folgenden Link: https://www.etermin.net/coronatestaktion. Falls kein Internet verfügbar ist, ist in Ausnahmefällen eine telefonische Anmeldung möglich (0151/28150086).

Um eine zügige Testdurchführung zu ermöglichen, bittet die DLRG die Interessierten, pünktlich zum vereinbarten Termin zu erscheinen. Wenn jemand diesen nicht mehr benötigen oder nicht wahrnehmen kann, soll er ihn stornieren.

Was zum Test mitzubringen ist

Für den Test sind eine FFP2-Maske und der Personalausweis mitzubringen. Das Testergebnis wird nach 15 Minuten mittels einer schriftlichen Bestätigung mitgeteilt. Bei einem positiven Testergebnis ist die DLRG verpflichtet, die Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. (pm)

