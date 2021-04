Corona: So viele Personen wurden im Donau-Ries-Kreis bisher geimpft 

In den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen sind bisher knapp 22.000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. 137 indexfälle gibt es aktuell.

Wie der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes als Betreiber der lokalen Impfzentren mitteilt, sind inzwischen insgesamt 27.749 Menschen im Landkreis Donau-Ries über die bayerische Software registriert und haben damit ihre Bereitschaft zu einer Impfung gegen das Coronavirus signalisiert. Bei der zusätzlich angebotenen Telefonhotline seien in der vergangenen Woche 1.289 Anrufe eingegangen. Insgesamt wurden in den Zentren in Donauwörth und Nördlingen bislang 21.950 Impfungen verabreicht, wobei die Werte vom Ostersonntag datieren. Das teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit.

Bislang haben damit rund elf Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Eine Erst- und Zweitimpfung ging bislang an circa 5,2 Prozent der Bürger. In der vergangenen Woche wurden in den Impfzentren insgesamt 2.480 Vakzine verabreicht. Die bei den niedergelassenen Ärzten durchgeführten zusätzlich durchgeführten Corona-Impfungen wurden hierbei nicht erfasst, berichtet die Kreisbehörde weiter.

Corona: Inzidenzwert für den Donau-Ries-Kreis liegt bei knapp 116

Die Zahl der Personen aus dem Landkreis, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden, liegt – Stand Mittwoch, 10 Uhr – bei 4363. Hiervon gelten 3750 Menschen wieder als genesen. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis liegt laut Landratsamt weiterhin bei 137.

In der Folge gelten momentan 476 Personen als aktuell positiv Getestete. Der Inzidenzwert für den Donau-Ries-Kreis lag am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut bei 115,9. 405 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, sechsmal wurde die südafrikanischen Mutation bestätigt.

Lesen Sie auch: