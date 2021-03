Corona: Stur auf die Inzidenz zu blicken ist zu kurz gegriffen

Der Inzidenzwert ist die Richtschnur, an der sich alle Behörden bei den Corona-Maßnahmen orientieren. Doch im Landkreis Donau-Ries stößt diese Vorgabe an Grenzen.

Es gibt sicher viele Menschen, die der Corona-Zahlen müde sind und den täglichen Blick auf die Inzidenzwerte längst aufgegeben haben. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, was wir schon hinter uns haben: Corona-Ampel mit verschiedenen Warnfarben, maßgebliche Inzidenz von 50, dann von 35, dann wieder 50 und jetzt die Notbremse bei 100. Es sind Zahlen, die unmittelbare Folgen auf das Leben haben, trotzdem aber willkürlich gewählt sind und deren praktischer Nutzen anzuzweifeln ist.

Wie sich gerade an diesem Freitag im Landkreis Donau-Ries zeigt, hat man sich zur Geisel dieser Zahlenwerte gemacht und folgt stur Verordnungen. Konkret nehmen letztere dem Donau-Rieser Landrat die eigene Entscheidung ab, ob er angesichts der Infektionszahlen aus dem eigenen Haus handeln sollte – oder nicht. Das ist für den einzelnen Entscheider praktisch, hat aber für die Pandemie vor Ort enorme Auswirkungen.

Inzidenz in Donau-Ries hat wohl wieder exponentielles Wachstum erreicht

Denn egal was das RKI heute oder auch morgen an Zahlen liefert – es ist unbestritten, dass die Infektionszahlen im Landkreis rasant steigen. Sonntag waren es noch 14 neue Fälle, am Freitag 66. Exponentiell ist das teuflische Wort, dass es beschreibt. Man muss kein Hellseher sein, dass wir nächste Woche wieder in den Lockdown wie vor dem 7. März schlittern.

Die Frage müsste also nicht lauten: Was meldet das RKI? Die Frage müsste lauten: Entwickelt sich das Infektionsgeschehen im Landkreis so heftig, dass wir konkret die Kinder, Jugendlichen, Lehrer, Eltern und Erzieher und damit im nächsten Schritt alle Bürger möglichst schnell schützen müssen? Die Antwort ist – auch wenn es sehr weh tut und es eine äußert unpopuläre ist: Ja. Es mag Gründe geben, den verfolgten Weg der Inzidenz-Abhängigkeit zu verlassen. Doch bisher ist das in Bayern nicht geschehen. Solange dieser Weg verfolgt wird, muss man das Ziel im Auge behalten, wenn die Notbremse offenkundig zu ziehen wäre: Schnell und beherzt handeln.

