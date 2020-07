vor 34 Min.

Corona-Test für alle – wie sinnvoll ist das?

Plus Dr. Michael Mertin aus Donauwörth steht der Söder-Regelung kritisch gegenüber. Das sind die Gründe.

Von barbara würmseher

Ministerpräsident Markus Söder hat für Corona-Tests diese Devise ausgegeben: Schneller, kostenlos und für jedermann. Seit 1. Juli dürfen sich demnach in Bayern alle Menschen – ob mit Symptomen oder ohne, ob Risikogruppe oder nicht, auf eine mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. Sind diese Tests sinnvoll? Wir sprachen mit Dr. Michael Mertin aus Donauwörth. Er ist Ansprechpartner der Kassenärztlichen Vereinigung.

Als erstes Bundesland bietet Bayern seit 1. Juli kostenlose Coronatests für alle in Vertragsarzt-Praxen an. Was halten Sie von dieser Bayern-Regelung? Ist dieses Frühwarnsystem sinnvoll?

Es wahllos allen Menschen anzubieten ist nicht zielführend, denn es ist teuer (Steuergelder!) und kann in falscher Sicherheit wiegen. Sinnvoll ist es für bestimmte Berufsgruppen, Patienten, die zum Beispiel in ein Pflegeheim oder eine Rehaklinik aufgenommen werden sollen oder Heimkehrer aus speziellen Ländern, um Quarantäne zu vermeiden.

Nun ist ein solcher Test ja nur für den Moment aussagekräftig. Um immer auf einem aktuellen Stand zu sein, müsste man ihn in regelmäßigen Abständen wiederholen. Was denken Sie darüber?

Genau das ist das Problem. Dann könnten Sie den Test alle paar Tage durchführen, was zu teuer ist und (Test-)Ressourcen verschwendet.

Wer zahlt die Kosten?

Die Bayerische Landesregierung und damit wir Steuerzahler.

Dr. Michael Mertin Bild: Mertin

Kann jede Praxis die Tests durchführen. Was sind die Voraussetzungen?

Im Prinzip kann es jede (zumindest Hausarzt-)Praxis, die mit einem entsprechenden Labor zusammenarbeitet und über notwendige Schutzausrüstung verfügt, was aktuell kein Problem mehr ist.

Erwarten Sie nun einen großen Ansturm in den Praxen? Wären diese entsprechend gewappnet?

Die Nachfrage nimmt seit letzte Woche zu, ob es zu einem „Ansturm“ kommt, bleibt abzuwarten.

Wie laufen diese Tests ab?

Im Prinzip einfach: Arzt oder Medizinische Fachangestellte (MFA) in Schutzausrüstung macht den Abstrich mit vorbereitetem Teststäbchen durch Mund oder Nase, tief, bis an die Rachenhinterwand (nicht ganz angenehm, aber nur sehr kurz). Das Teststäbchen wird in ein vorbereitetes Reagenz eingeführt und verschlossen. Es wird vom Labor am selben Tag abgeholt, wenn der Test bis mittags durchgeführt wurde. Das Ergebnis liegt schon am nächsten Tag vor, spätestens am übernächsten.

Sehen Sie diese Tests kritisch?

Entscheidend ist die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis, was durch gezielte Befragung ermittelt werden kann. Dann ist das Zeitfenster zu beachten. Das bedeutet, dass der Test meist nur in der ersten Woche nach Symptombeginn im Nasen-Rachenraum Viren nachweisen kann. Zu früh getestet ist er noch (falsch) negativ und nach circa einer Woche kann man die Viren nur noch in der Lunge selber nachweisen, was nur sehr aufwendig unter stationären Bedingungen geht. Diese Fehlerquellen kann man nur minimieren (nie ganz ausschließen), wenn man eine gute Befragung des Patienten durchführt. Wie gesagt, wenn der Patient „das einfach mal so wissen will“, ist die Aussagekraft des Tests fragwürdig, das heißt, er kann im Zweifelsfall ein genau umgekehrtes Ergebnis anzeigen, als es der Realität entspricht!

Lesen Sie auch:

Themen folgen