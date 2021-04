Corona-Testzentrum auf dem Parkplatz bei Dehner in Rain

Auch auf dem Kundenparkplatz des Dehner-Garten-Centers in Rain hat ein Schnelltestzentrum eröffnet. Geöffnet ist Montag bis Sonntag für Jedermann.

Das Logistikunternehmen Kloepfel Operations hat ein Testzentrum in Rain eröffnet, das auf dem Kundenparkplatz des Dehner-Garten-Centers steht. Das Testzentrum an der Donauwörther Straße ist Montag bis Samstag von 8.30 bis 19 Uhr für jedermann geöffnet. Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland können sich hier mindestens einmal in der Woche mit einem Schnelltest kostenlos testen lassen.

„Natürlich stellen wir die Fläche für das neue Testzentrum in Rain zur Verfügung und leisten einen kleinen Beitrag dazu, die Pandemie aktiv zu bekämpfen“, heißt es dazu aus der Geschäftsführung von Dehner. Das Testzentrum richte sich an die gesamte Bevölkerung und alle Unternehmen in der Region, um ihre Mitarbeiter regelmäßig testen zu lassen. Wer sich testen lassen möchte, kann vorab im Internet unter www.coronatest-eu.com einen Termin buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen.

Das Testverfahren dauert zwei Minuten. Um die Ergebnisse korrekt zuzuordnen, müssen sich die Testpersonen mit ihrem Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Nach dem Test verlässt die Testperson die Teststation und bekommt das Ergebnis etwa 15 Minuten danach per Mail. Wird jemand positiv getestet, muss die Person einen PCR-Test durchführen lassen. Die Kosten dafür übernehme bei einem Verdachtsfall die Krankenkasse.