vor 37 Min.

Corona-Testzentrum in Monheim ist gestartet

Dienstags, donnerstags und samstags können sich nun Menschen in Monheim auf eine Corona-Infektion testen lassen.

Der Kreisbauhof in Monheim (Ludwig-Thoma-Straße 1) ist zum Corona-Testzentrum umfunktioniert worden. Jeweils dienstags, donnerstags und samstags werden dort von 16 bis 18 Uhr Personen per Abstrich auf Covid-19 getestet. Voraussetzung ist, das von den niedergelassenen Hausärzten oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst eine entsprechende Diagnose gestellt oder ein Termin vereinbart wurde. Auch das Gesundheitsamt wird das Testzentrum für Testungen in den laufenden Ermittlungen nutzen.

