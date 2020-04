vor 40 Min.

Corona-Testzentrum in Monheim startet

Die Einrichtung wird am Donnerstag in Betrieb genommen. Mittlerweile 113 Infizierte im Landkreis.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries meldet mittlerweile 113 bestätigte Corona-Erkrankte. Das ist der Stand am späten Mittwochnachmittag.

Da mit der steigenden Anzahl der Infizierten und der hiermit verbundenen Zahl der Kontaktpersonen auch die Anforderungen an das Gesundheitsamt steigen, wurde dieses mit weiterem Personal verstärkt. Am 1. April wurden von der Regierung von Schwaben zwei Ärzte, jeweils in Teilzeit, zur Unterstützung zugewiesen. Außerdem wurden schon vor einiger Zeit sogenannte Ermittlerteams gebildet, die die Behörde bei der Feststellung und Betreuung von Personen unterstützen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Steigende Fallzahlen im Landkreis Donau-Ries

„Nachdem sich abzeichnete, dass diese Teams aufgrund der steigenden Fallzahlen nicht mehr ausschließlich aus den Mitarbeitern des Landratsamtes gebildet werden können, wurden nun vom Freistaat Lehrer, angehende Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter von anderen Ämtern für diese Tätigkeit am Gesundheitsamt des Landratsamtes vermittelt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt hat zudem zusammen mit dem Versorgungsarzt und seinem hausärztlichen Arbeitsstab ein Konzept für die Umsetzung eines Corona-Testzentrums entwickelt. Das Testzentrum wird auf dem Gelände des Kreisbauhofes in Monheim eingerichtet. Es geht am Donnerstag, 2. April, an den Start.

Auf Corona getestet wird dienstags, donnerstags und samstags

Das Testzentrum wird durch das Gesundheitsamt und die niedergelassenen Hausärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) genutzt. Die KVB wird ab sofort jeweils dienstags, donnerstags und samstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr das Testzentrum in Betrieb nehmen.

Im Corona-Testzentrum Monheim können die Abstriche in der genannten Betriebszeit nur für Personen erfolgen, die von den niedergelassenen Hausärzten oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst eine entsprechende Diagnose gestellt bekommen haben – und wenn ein Termin vereinbart wurde. Auch das Gesundheitsamt wird das Testzentrum für Testungen in den laufenden Ermittlungen nutzen.

Termine für die Abstiche vergeben die Hausärzte

Die Termine für die Abstriche werden über die niedergelassenen Hausärzte vergeben. Die Entscheidung über eine erforderliche Testung wird vom Hausarzt an den zuständigen Versorgungsarzt weitergeleitet. Das Gesundheitsamt wird erforderliche Testtermine in Eigenregie vereinbaren. Am Eingang werden Kontrollen durchgeführt. Personen ohne Termin werden abgewiesen. Grundlage für den Betrieb eines Testzentrums ist die Vorgabe der Staatsregierung. Abschließend appelliert die Landkreisverwaltung an die Bevölkerung, sich auch weiterhin an die geltenden Regelungen und Ausgangsbeschränkungen zu halten. Allgemeine Fragen und Anliegen zum Thema Corona-Virus beantworten die Mitarbeiter der Landkreisverwaltung in der eigens eingerichteten Bürger-Hotline unter 0906/74-443. (pm)

