Tipps für Vereine in Pandemiezeiten

Der Landkreis Donau-Ries informiert die Vereine über Änderungen wegen der Pandemie und gibt Tipps

Der Landkreis Donau-Ries informiert seine Vereine zu Änderungen im Vereinssteuerrecht und möglichen finanziellen Unterstützungsleistungen von Bund und Ländern zur Bewältigung der Pandemie.

Landrat Stefan Rößle, selbst Vereinsvorsitzender, macht auf die Probleme der Vereine aufmerksam, die selbst mit sinkenden Fallzahlen nicht automatisch behoben sein werden: „An vielen Stellen brechen wichtige Einnahmequellen für die Vereine weg.“ Doch Bund und Länder hätten Hilfen für Betroffene auf den Weg gebracht, etwa die Überbrückungshilfe III. Voraussetzung für deren Beantragung sei der coronabedingte Umsatzeinbruch des Vereins und die dauerhaft wirtschaftliche Markttätigkeit des „Unternehmens“.

Der Verein muss zudem zum 29. Februar 2020 oder zum 31. Dezember 2020 mindestens einen Beschäftigten, unabhängig von der Stundenzahl, haben. Gemeinnützige Unternehmen oder Sozialunternehmen, Organisationen und Vereine ohne Beschäftigte können auch Ehrenamtliche als Beschäftigte zählen. Als Beschäftigte zählen auch Personen, die Vergütungen im Rahmen der Übungsleiterpauschale oder der Ehrenamtspauschale erhalten. Gefördert werde ein gewisser Prozentsatz der Fixkosten, die Höhe richtet sich dabei nach der Höhe des Umsatzeinbruches. Die Frist zur Übermittlung endet nach aktuellem Stand am 30. August 2021.

Sowohl der Übungsleiterfreibetrag (bisher 2400 Euro) als auch der Ehrenamtsfreibetrag (bisher 720 Euro) wurden zum 1. Januar durch das Jahressteuergesetz 2020 auf 3000 beziehungsweise 840 Euro angepasst. Eine weitere Änderung ist die Erweiterung des Gemeinnützigkeitskatalogs. Neu sind unter anderem die Förderung der Hilfe für Menschen, „die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden“, die Förderung des Klimaschutzes, die Ortsverschönerung, der Freifunk und die Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und die Förderung der Unterhaltung von Gedenkstätten für „nicht bestattungspflichtige Kinder und Föten“.

Der Freistaat gewähre Vereinen der Heimat- und Brauchtumspflege, wie Trachten- und Heimatvereinen, sowie Faschings-, Fastnachts- und Karnevalsvereinen einen einmaligen Ausgleich entstandener Nachteile von 50 Prozent der coronabedingten Nettoeinnahmeausfälle aus Veranstaltungen, Festen und vergleichbaren Aktivitäten vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021 von bis zu 2000 Euro pro Verein. Eine besondere Erleichterung für Vereine und auch kleine gemeinnützige Stiftungen sei die Abschaffung der zeitnahen Mittelverwendung: Spenden und Einnahmen mussten bis spätestens im darauffolgenden Jahr zweckbezogen ausgeben werden. Ausnahme waren zeitlich begrenzte Rücklagen. Ab 2021 dürfen gemeinnützige Organisationen, die weniger als die Freigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe an jährlichen Einnahmen haben, ihre Mittel einsetzen wann sie wollen. Für größere Vereine bleibt die zeitnahe Mittelverwendung bestehen. Diese Freigrenze betrug bisher 35.000 Euro und wurde auf 45.000 Euro angehoben.

Wie bereits im vergangenen Jahr wurde in Bayern die Vereinspauschale aufgrund der besonderen Belastung der Sport- und Schützenvereine durch Mitglieder- und Einnahmeverluste von 20 auf 40 Millionen Euro aufgestockt. Jeder Verein, der heuer bereits die Vereinspauschale beantragt hat, erhält automatisch das Doppelte.

Auch im Spendenrecht gab es Neuregelungen: Sowohl Spenden als auch Mitgliedsbeiträge müssen durch eine formelle Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster, umgangssprachlich Spendennachweis, nachgewiesen werden.

Ausführlichere Informationen finden Ehrenamtliche und Vereine auf dem Regionalportal unter www.donauries.bayern/ehrenamt. Bei Fragen steht Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter per Mail an ehrenamt@lra-donau-ries.de oder per Telefon 0906/74-143 zur Verfügung. (pm)