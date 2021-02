vor 19 Min.

Corona: Vier weitere Todesfälle im Donau-Ries-Kreis

Vier Menschen zwischen 80 und 85 Jahren sterben an oder mit Corona. Inzidenzwert im Donau-Ries-Kreis liegt bei 38,1. Bisher 3242 wurden Impfdosen verabreicht.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es vier neue Todesfälle im Landkreis Donau-Ries. Das teilte das Landratsamt am Dienstagnachmittag mit. Die Betroffenen waren zwischen 80 und 85 Jahre alt und litten an „erheblichen Grunderkrankungen“, so die Kreisbehörde. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis steigt damit auf 130.

Die Zahl der Personen, die seit Ausbruch der Pandemie bisher positiv auf Covid-19 getestet wurden, liegt – Stand Dienstag, 9.30 Uhr – bei insgesamt 3552. Hiervon gelten 3217 Bürger bereits wieder als genesen. In der Folge gelten momentan 205 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“.

26 Covid-Patienten in den Krankenhäusern im Donau-Ries-Kreis

In den regionalen Kliniken werden aktuell 26 Covid-Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch. Der Inzidenzwert am Dienstag lag laut Robert-Koch-Institut bei 38,1. Bisher wurden im Landkreis (Stand 6. Februar) 3242 Impfdosen verabreicht. In der ersten Februarwoche wurden insgesamt 1048 Impfungen durchgeführt, davon 816 Erst- und 232 Zweitimpfungen.

In den Impfzentren wurden 884 Impfungen durchgeführt, davon 443 in Donauwörth und 441 in Nördlingen. Von den mobilen Teams wurden 66 Impfungen verabreicht, in den Kliniken und Seniorenheimen des gKU 98.

