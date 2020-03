vor 34 Min.

Corona: Volksfest und Kunsthandwerkermarkt fallen aus

Nach der Wiederbelebung im vorigen Jahr fällt das Anfang Mai geplante Volksfest in Monheim aus.

Die Stadt Monheim reagiert wegen der Coronavirus-Ansteckungsgefahr.

Aufgrund der Gefahr durch das Coronavirus hat die Stadt Monheim das Volksfest und den Kunsthandwerkermarkt abgesagt. Beide Ereignisse hätten Anfang Mai stattfinden sollen – das Volksfest vom 1. bis 4. Mai und der Markt am 3. Mai. Man habe diese Entscheidung getroffen, weil die weitere Entwicklung nicht absehbar sei, erklärt Bürgermeister Günther Pfefferer gegenüber unserer Zeitung. Auch in diesem Fall gelte der Grundsatz: „Die Gesundheit steht an erster Stelle.“ Das Volksfest war 2019 nach zehnjähriger Pause wiederbelebt worden und sollte nun erneut stattfinden. (wwi)

Themen folgen