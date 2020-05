vor 47 Min.

Corona: Weitere Todesfälle in Pflegeheim

Im Seniorenheim in Bissingen gab es weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona.

Plus Traurige Nachrichten aus Bissingen reißen nicht ab. Ein Infizierter starb in der Klinik in Donauwörth.

Die traurigen Nachrichten aus dem Bissinger Seniorenheim reißen nicht ab. Nach Angaben des Landratsamts Dillingen ist am Montagmorgen eine 87-jährige, auf Covid-19 positiv getestete Bewohnerin des Pro-Seniore-Heims in der Einrichtung gestorben. Erst am Freitag war gemeldet worden, dass ein 72-jähriger Bewohner aus dem beschützenden Bereich im Krankenhaus in Donauwörth gestorben war. Der Patient war dort seit Anfang Mai wegen einer Covid-19-Infektion behandelt worden.

Damit sind insgesamt 23 Bewohner im Bissinger Altenheim in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit machen diese Fälle im Kreis Dillingen einen Großteil der dort registrierten Todesfälle aus. Von diesen gibt es 26. (pm)

