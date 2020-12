vor 6 Min.

Corona: Weiterer Bewohner von St. Johannes in Schweinspoint stirbt

Plus Der Corona-Ausbruch in der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint hat weitere dramatische Folgen.

Die Corona-Pandemie hat im Donau-Ries-Kreis ein weiteres Todesopfer gefordert. Nach Auskunft des Landratsamt ist am Montag ein fünfter Bewohner der Stiftung Sankt Johannes Schweinspoint mit oder an Covid-19 gestorben

Wie bereits gemeldet, verzeichnete die Stiftung bislang vier Todesfälle. Die Opfer waren zwischen 75 und 93 Jahre alt. Nun kam ein 85-Jähriger hinzu, der ebenfalls infiziert war. Er starb am Montag im Krankenhaus in Neuburg. Der Mann litt nach Angaben des Landratsamts an erheblichen Grunderkrankungen.

Durch den den 85-Jährigen erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Donau-Ries-Kreis auf 54.

Weiterer Bewohner von St. Johannes in kritischem Zustand

Ein weiterer Bewohner der Behinderteneinrichtung befindet sich nach Informationen unserer Zeitung in einem kritischen Zustand. Wie viel Personen sich in der Stiftung in Schweinspoint insgesamt angesteckt haben, steht noch immer nicht fest. Die Testungen und die Auswertungen dauern an. (wwi)

