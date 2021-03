vor 35 Min.

Corona: Wemding will ebenfalls Modellstadt werden

Ein Mann trägt in Tübingen ein Tagesticket-Armband. Damit kann man etwa in Geschäften einkaufen.

Wie Nördlingen bewirbt sich auch die Stadt Wemding, bei einem Corona-Modellprojekt mitmachen zu können. Dabei dient Tübingen als Vorbild.

Einige bayerische Städte sollen bei einem Corona-Modellprojekt mitmachen. Dabei soll ähnlich wie in Tübingen untersucht werden, wie sich Öffnungen im Zusammenspiel mit einem Test- und Impfkonzept auswirken. Wie berichtet, hat sich Nördlingen dafür beworben. Gleiches hat nun auch die Stadt Wemding getan.

Bürgermeister Martin Drexler begrüßte in einem Schreiben an den Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Vorhaben und bekundete das Wemdinger Interesse, eine solche Corona-Modellstadt zu werden. Dies sei mit dem Stimmkreisabgeordneten Wolfgang Fackler besprochen worden, das kommunale Gremium in Wemding habe am Dienstag einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst. Wemding biete eine überschaubare Kleinstadt mit allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens, schreibt Drexler.

Bereits Anfang der Woche habe die Stadt dem Landratsamt mitgeteilt, dass großräumige Freiflächen für eine Teststraße mit Laborcontainern zur Verfügung stünden. Der örtliche Gewerbeverband würde das Modell gemeinsam mit der Stadt tragen.

