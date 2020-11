vor 19 Min.

Corona im Donau-Ries: Drei weitere Todesfälle

Drei weitere Corona-Todesfälle haben sich in den letzten Wochen im Landkreis Donau-Ries ereignet. Damit steigt die Zahl auf 31.

Wie das Landratsamt am Dienstagnachmittag mitteilt, sind in Zusammenhang mit Covid-19 drei weitere Todesfälle zu beklagen. Ein 64-jähriger Covid 19 positiv getesteter Patient verstarb am 5. November. Er litt an erheblichen Grunderkrankungen. Am 8. November verstarb eine 47-jährige Covid-19 positiv getestete Bewohnerin der Lebenshilfe Nördlingen im Stiftungskrankenhaus Nördlingen; zur Verschlechterung beitragende Grunderkrankungen sind bisher nicht bekannt gewesen.

Ebenso verstarb bereits am 2. November eine positiv getestete Patientin im Stiftungskrankenhaus Nördlingen an einer Covid-19-Pneumonie; alterstypische Grunderkrankungen waren bekannt.

Die Anzahl der Verstorbenen bestätigten Indexfälle steigt somit auf 31 Personen. In der Folge gelten aktuell 417 Personen als aktuell Infizierte, sogenannte „Indexfälle“. In den Krankenhäusern des Landkreises werden mit heutigem Stand 25 mit COVID-19 infizierte Personen behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. Das RKI listet den Landkreis Donau-Ries heute mit einem Inzidenzwert von 174,2.(dz)

Themen folgen