05.11.2020

Corona im Kreis: 46 Neuinfektionen und neue Regeln

Die Inzidenz steigt weiter, aktuell liegt sie bei 209,3. Ab Donnerstag ist die Corona-Ampel nicht mehr gültig

Von Barbara Wild

Von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Donau-Ries um 46 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis laut Gesundheitsamt Donau-Ries insgesamt 1066 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gelten 374 als infiziert, 665 sind wieder gesund. Insgesamt 27 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert steigt auf 209,3. Das ist Platz zehn im bayernweiten Vergleich. Die Inzidenz gibt an, wie viele Personen sich in der vergangenen Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Werte stammen vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern mit Stand Mittwoch, 4. November. Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts lagen am Mittwoch nicht vor, da es technische Probleme gab.

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben 31 Intensivbetten. Von den 27 gemeldeten Intensivbetten sind nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit zwei frei. Sechs Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt und müssen beatmet werden. Laut Gesundheitsamt sind 23 Coronafälle in den regionalen Krankenhäusern in Behandlung. (Stand jeweils 4. November, 15 Uhr)

Mit Wirkung zum Donnerstag tritt im Landkreis Donau-Ries nach Angaben des Landratsamtes eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Diese dient als lokale Ergänzung der 8. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Staatsregierung und ist auf den Zeitraum bis zum 30. November beschränkt.

Die größten Änderungen sind hierbei der Wegfall der bislang geltenden „Corona-Ampel“ mit den vorgegebenen Warnstufen. Diese waren aufgrund des nun geltenden „Lockdown Light“ nicht mehr notwendig. Demnach gilt das Alkoholverbot auf den ausgewiesenen Plätzen erst ab 22 Uhr, nicht wie bisher ab 21 Uhr.

Der Karl-Schlierf-Platz in Nördlingen wurde neu in die Allgemeinverfügung mit aufgenommen. Auch dort gilt ab Inkrafttreten Maskenpflicht sowie das Alkoholverbot.

Die Umsetzung von Präsenz- und Distanzun- terricht wird jetzt nicht mehr direkt per Allgemeinverfügung des Landkreises geregelt, sondern über die achte Veränderung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Oktober 2020. Demnach wird ein Mindestabstand lediglich dringend empfohlen. Die Umsetzung der Richtlinie und die Ausarbeitung eines Hygieneplans wurden vonseiten des Landrats direkt mit den Schulleitern besprochen.

