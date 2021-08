Donau-Ries

13:03 Uhr

Corona: Bürger müssen ab Montag mit strengeren Regeln rechnen

Plus Die Zahl der Infizierten im Landkreis Donau-Ries liegt über 35. Das ist ab Montag der relevante Schwellenwert für strengere Auflagen in einigen Bereichen.

Von Barbara Wild

Bürger im Landkreis Donau-Ries müssen sich auf strengere Corona-Regeln einstellen. Hintergrund ist die sogenannte 3G-Regel, die ab Montag, 23. August, in Bayern gilt. Übersteigt in einem Landkreis die Inzidenz die Marke von 35, können Ungeimpfte nur noch mit negativem Testnachweis bestimmte Dienstleistungen und Angebote in der Gastronomie und Kultur wahrnehmen. Im Landkreis Donau-Ries liegt die Inzidenz am Freitag bereits bei 42,6 – den dritten Tag in Folge.

