16:00 Uhr

Corona und die Folgen für die Arbeitswelt

Plus Trotz mehrerer positiver Erfahrungen bedeutet die Krise für Angestellte auch Probleme

Neue Arbeitsformen, neue Erfahrungen, aber auch neue Stressfaktoren: Die Corona-Pandemie wirkt sich auch stark auf unser Arbeitsleben aus. Das zeigt eine aktuelle Studie der AOK. Die erfreuliche Nachricht: 65 Prozent der Arbeitgeber und 70 Prozent der Arbeitnehmer sehen neben negativen auch positive Entwicklungen durch die Corona-Krise. Das geht aus einer Pressemitteilung der Krankenkasse hervor.

Flexibles Arbeiten im Homeoffice

Während Arbeitgeber vor allem einen wachsenden Zusammenhalt im Betrieb wahrgenommen haben und über ein gestiegenes Vertrauen zwischen der Unternehmensleitung und der Belegschaft berichten, erleben viele Arbeitnehmer das flexible Arbeiten im Homeoffice und das Erlernen neuer Arbeitsmethoden als positiv. Trotz positiver Erfahrungen gehe die Corona-Krise für Arbeitgeber aber auch mit neuen Problemen einher. So bereiten vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Krise, die aufwendigen Hygienemaßnahmen und die Unsicherheit vielen Arbeitgebern Kopfzerbrechen. Zudem seien Vorgesetzte auch mit neuen Belastungen und Sorgen ihrer Beschäftigten konfrontiert: Über ein Drittel der Arbeitnehmer etwa beklage eine stärkere Arbeitsbelastung durch die Krise. Rund jeder vierte Beschäftigte sehe durch Homeoffice die Grenzen zwischen seinem Arbeits- und Privatleben verschwimmen. Dazu addiere sich die allgemeine Sorge um den Arbeitsplatz. Aus Sicht von Michael Meyer, Direktor der AOK-Donauwörth, sind viele Arbeitgeber deshalb aktuell doppelt gefordert: „Sie müssen ihr Unternehmen durch die Krise führen und gleichzeitig auf neue Sorgen und Belastungen ihrer Belegschaft reagieren.“

Mit Abstand am besten zusammenarbeiten

Um Arbeitgeber in Fragen der Mitarbeiterführung und Gesundheitsförderung zu unterstützen, hat die AOK deshalb eine Initiative ins Leben gerufen. Unter dem Motto „ZusammenArbeiten – mit Abstand am besten“ informieren Ratgeber-Angebote auf einer zentralen Themen-Webseite zu den Themen „Wertschätzende Kommunikation“, „Positive Führung“, „Stressfreies digitales Arbeiten“, „Betriebliche Gesundheitsförderung“ und „Sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz“. Das Angebot umfasse Praxisbeispiele aus Unternehmen, Online-Programme und Podcasts mit renommierten Experten. „Unsere Initiative hilft Arbeitgebern konkret, ein gesundes und emotional stabiles Arbeitsumfeld in dieser Krise zu schaffen“, so Meyer weiter. Darüber hinaus können Betriebe vor Ort auch weiterhin den persönlichen AOK-Beratungsservice rund um die betriebliche Gesundheitsförderung nutzen. Die AOK-Themen-Webseite ist auch unter der Internet-Adresse www.aok.de/bayern/zusammenarbeiten zu finden. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Was Corona für pflegende Angehörige bedeutet und wo es Hilfe gibt

Ist auch das Homeoffice bald steuerlich absetzbar?

Themen folgen