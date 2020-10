vor 45 Min.

Coronafall in Bäumenheim: 24 Kinder in Quarantäne

Plus In Bäumenheim hat sich ein Kleinkind mit Corona infiziert. Alle Kinder der betroffenen Gruppe des Kindergartens stehen unter Quarantäne. Was das für Eltern und das Personal bedeutet.

Von Barbara Wild

Es waren mehr als aufregende Tage im Kindergarten Maria Immaculata in Bäumenheim. Eines der 24 Kinder aus der Hasengruppe war am vergangenen Donnerstag positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden. "Das war ein Hiobsbotschaft", sagt die stellvertretende Kindergartenleiterin Katrin Erdner. Sie selbst wurde am späten Donnerstagabend informiert, denn sie hat derzeit die Verantwortung in der Einrichtung. Die Leiterin des Kindergartens, Gabi Finze, ist zugleich die verantwortliche Erzieherin der betroffenen Gruppe. Auch sie muss für zwei Wochen in Quarantäne.

Es ist das erste Mal im Landkreis Donau-Ries, dass eine Coronainfektion eine Bildungseinrichtung wie einen Kindergarten oder eine Schule trifft. Für das Gesundheitsamt bedeutet das eine aufwändige Recherche der Infektionswege. Für die Eltern ist es zunächst ein Schock.

Tränen und Verunsicherung habe die Nachricht bei den Eltern der insgesamt 104 Kindergartenkinder ausgelöst, als sie am Freitagmorgen von dem Coronafall in der Einrichtung erfuhren. "Wir mussten alle heimschicken", schildert Erdner den Ablauf. Es sei emotional gewesen und die Eltern hätten viele Fragen gehabt, die man aber nicht gleich beantworten konnte. Die Eltern stünden in so einer Situation nicht vor der Frage, wie sie ihr Kind jetzt betreuen, sondern fürchten auch um die Gesundheit ihrer Kinder, ihrer Familie und weiterer Angehöriger, Bekannten und Kollegen, die sie in den letzten Tagen getroffen haben. Nicht zuletzt stellen sich die Mütter und Väter wohl die Frage, ob sie nicht selbst infiziert sind.

Gesundheitsamt hat Reihentestung in Bäumenheim organisiert

Noch am Freitag hatte das Gesundheitsamt Donau-Ries auf Grund der besonderen Situation eine Reihentestung bei einer Hausärztin in Bäumenheim organisiert. Alle 24 Kinder und vier Betreuer der Hasengruppe mussten sich testen lassen. Jetzt warten sie auf ihre Ergebnisse. Für die weiteren war die Testung freiwillig, aber es haben wohl sehr viele diese Gelegenheit genutzt. Nach Informationen dieser Zeitung ist bei der betroffenen Familie wohl die Mutter und das Kleinkind an Covid-19 erkrankt. Das ältere Geschwisterkind und der Vater wurden anscheinend negativ getestet.

Der Kindergarten ist zweigeschossig. Die Hasengruppe befindet sich im OG, während die drei anderen Gruppen im Erdgeschoss liegen. Zudem war das erkrankte Kind nicht für den ganzen Tag im Kindergarten gebucht. "Das lässt hoffen, dass die Kontakte nicht so häufig waren und es damit auch wenige Infektionen gibt", formuliert Erdner ihre Hoffnung. Aber natürlich hätten die Eltern sehr viele Fragen gehabt und die Telefonleitungen seien heiß gelaufen.

Kindergartenbetrieb läuft für andere Kinder normal

Seit Dienstag laufe der Betrieb im Kindergarten für die anderen drei Gruppen weitgehend normal. Über den Gesundheitszustand des infizierten Kindes ist derzeit nichts bekannt. Aktuell gibt es im Landkreis Donau-Ries 28 Indexfälle. Von den bisher 506 Infizierten im Landkreis Donau-Ries, sind laut Gesundheitsamt 26 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

