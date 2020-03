11:17 Uhr

Coronavirus: Arbeitsagentur sagt Zeitarbeitsmessen ab

Die Veranstaltungen in Donauwörth und Dillingen, die für 10. und 24. März geplant waren, finden nicht statt. Wie die Agentur diesen Schritt begründet.

Im Landkreis Donau-Ries gibt es zwar noch keinen Fall, dennoch strahlen die Folgen des Coronavirus auch in die Region. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus und um die Gesundheit der Besucher und Aussteller nicht zu gefährden, hat sich nun die Agentur für Arbeit Donauwörth dazu entschlossen, die geplanten Zeitarbeitsmessen in Donauwörth und Dillingen abzusagen.

Die Veranstaltung in Donauwörth hätte am 10. März, die in Dillingen am 24. März stattfinden sollen. Für persönliche Vorsprachen sind alle Dienststellen der Agentur für Arbeit zu den gewohnten Öffnungszeiten und über die Service-Hotline 0800/4555500 erreichbar. (pm)

Lesen Sie hierzu auch:

Themen folgen