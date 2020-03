vor 38 Min.

Coronavirus: Besonnen und vorsichtig sein

Jeder muss für sich selbst beantworten, ob er in die Kirche geht.

Von Thomas Hilgendorf

Viele werden sich mit Blick auf den morgigen Sonntag ernsthaft und nachvollziehbar die Frage stellen, ob der Besuch des Sonntagsgottesdienstes angesichts des grassierenden Coronavirus derzeit empfehlenswert ist oder nicht. Dies muss freilich jeder für sich beantworten. Heilsam sind da die Worte von Dekan Robert Neuner, er könne es keinem verdenken, angesichts der Lage zu Hause zu bleiben. Auch der Verweis auf Andachten in der Hausgemeinschaft ist wichtig. Diese schwierigen Zeiten erfordern alles andere als Panik, aber Umsicht im Hinblick auf den Mitmenschen und sich umso mehr. Viele Gläubige sehen sich sonntags verpflichtet, dem Gottesdienst beizuwohnen. An sich eine gute Einstellung.

Und trotzdem muss man sich dieser Tage prüfen: Bin ich fit? Gehöre ich zu einer Risikogruppe? Zeige ich Krankheitssymptome wie etwa eine Erkältung oder Ähnliches? Klar ist auch, dass der Krisenmodus ständig auf den Prüfstand gehört, denn das kirchliche Leben lebt eben auch von der Gemeinschaft. Und so erscheint es nicht abwegig, dass man Anlehnungen an die Zeiten der ersten Christen wiederfinden sollte: Andachten und Bibelkreise in kleinen Gruppen oder im Familienkreis. Daraus kann schließlich wieder etwas wachsen – vielleicht eine Chance in der Krise. Hoffen und beten ist nicht nur so dahingesagt in diesen Tagen – es ist, gepaart mit Umsicht für den Mitmenschen und auch sich selbst, mehr als ein ernsthafter Ratschlag.

Irgendwann wird das richtige Leben wiederkommen. Momentan jedoch muss eine anspruchsvolle Zeit besonnen und aufrichtig durchgemacht werden.

