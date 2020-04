vor 51 Min.

Coronavirus: Ohne Maske drohen 150 Euro Bußgeld

Ab Montag gilt in Bayern die Maskenpflicht.

Die Maskenpflicht gilt ab Montag in Läden sowie im Nahverkehr. Das Landratsamt meldet derweil drei weitere Infizierte. Neuigkeiten zum Aufstellen von Maibäumen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis Donau-Ries ist gegenüber den Vortageswerten um drei auf insgesamt 318. Hiervon gelten bereits 150 wieder als genesen. Diese Zahlen nannte das Landratsamt am Freitag.

Außerdem teilt die Kreisbehörde Folgendes zur Maskenpflicht mit, die ab Montag in Bayern in allen geöffneten Läden und Geschäften sowie im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr samt zugehörigen Bahnsteigen und Wartestellen gilt. Diese Verpflichtung gilt für alle Personen ab sechs Jahren. Wie das Bayerische Innenministerium mitteilt, ist bei Verstößen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro vorgesehen. Eine Video-Anleitung zum Tragen und Anlegen von Mund-Nasen-Schutzmasken mit weiteren Informationen sind unter donauries.bayern/corona unter dem Reiter „Schutzausrüstung“ finden. Ab nächster Woche finden sich hier auch Kontaktadressen zu ehrenamtlichen Nähern, welche gegen eine Spende selbstgenähte Mund-Nasen-Schutzmasken abgeben.

Aufstellen von Maibäumen als „Bewegung an der frischen Luft“

Nach Auskunft des Innenministeriums wird das „Aufstellen eines kleinen Birkenbaumes vor dem Haus des/der Angebeteten als Bewegung an der frischen Luft“ als grundsätzlich zulässig erachtet – allerdings nur alleine, mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstandes. „In diesem Zusammenhang bitten wir darum, auch in der Freinacht die geltende Allgemeinverfügung dringend zu beachten“, heißt es weiter. Feiern, naher Kontakt zu mehr als einer haushaltsfremden Person und das Aufhalten außerhalb der Wohnung ohne einen triftigen Grund , seien nicht zulässig.

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord – dort wurden im Übrigen von Montag bis Freitag im Donau-Ries-Kreis 21 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen verzeichnet – weist darauf hin, dass Freinachtscherze ausdrücklich nicht zulässig seien und geahndet werden.

Der Amtseid kann nachgeholt werden

Informationen gibt es auch zu den konstituierende Sitzungen neuer Gremien. Zum 1. Mai beginnen bekanntlich die Amtszeiten der neu gewählten Gemeindeoberhäupter und -gremien. Um die neu gewählten Mandatsträger zu vereidigen, müssen die konstituierenden Sitzungen auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen zeitnahe stattfinden. Videokonferenzen, verkleinerte Ausschüsse oder nicht-öffentliche Sitzungen sind in diesem wichtigen Falle nicht möglich.

Sollten einzelne Personen aufgrund von Krankheit oder Quarantäne nicht teilnehmen können, stellt dies – solange die Beschlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist – kein Problem dar. Der Amtseid kann bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden. Diese und weitere Informationen wird Landrat Stefan Rößle allen neu gewählten Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Region in der kommenden Woche im Rahmen eines Informationsgespräches mitteilen – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen