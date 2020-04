13:22 Uhr

Coronavirus: Zwei Bissinger Heimbewohnerinnen sind gestorben

Traurige Nachricht: Das Gesundheitsamt Dillingen bestätigt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Bissinger Seniorenheim.

Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde am Ostermontag über den behandelnden Hausarzt gemeldet, dass eine Bewohnerin aus dem zuerst von einer Corona-Infektion betroffenen Wohnbereich des Seniorenheims Pro Seniore in Bissingen in der Nacht zum Ostersonntag plötzlich verstorben ist. Sie wurde wenige Stunden zuvor positiv auf das Coronavirus getestet. Eine weitere Bewohnerin von Pro Seniore ist bereits am Karsamstag im Krankenhaus in Nördlingen verstorben. Sie war dort bereits im März längere Zeit wegen einer Lungenentzündung behandelt worden.

Erst hat sich Gesundheitszustand verbessert

Der SARS-Cov-2 Erreger konnte während dieses stationären Aufenthalts nicht nachgewiesen werden. Nachdem sich der Gesundheitszustand verbessert hatte, wurde sie im Pflegheim Bissingen aufgenommen. Nachdem sich der Gesundheitszustand mit erneuten Atemproblemen am Karfreitag verschlechtert hatte, ist eine Wiederaufnahme im Krankenhaus erfolgt und ein Abstrich vorgenommen worden. Am 11. April ist die Patienten an den Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung verstorben. Der positive Befund des am 10. April entnommenen Abstrichs wurde dem Gesundheitsamt am Ostermontag übermittelt. Damit war die Patientin zum Zeitpunkt, als sie verstarb, mit dem SARS-Cov-2 Erreger infiziert. Das teilt das Gesundheitsamt Dillingen mit.

Bewohnerin hatte keine Anzeichen einer Corona-Infektion

Laut Angaben des behandelnden Hausarztes der verstorbenen Person in der Osternacht waren bei den Hausbesuchen in den Tagen zuvor keine Anzeichen einer Corona-Infektion erkennbar. Die Bewohnerin hatte eine Grunderkrankung, die nicht mit den Risikofaktoren einer schwer verlaufenden Corona-Infektion in Zusammenhang zu bringen ist.

Einzig ein Reizhusten war festzustellen

Zudem zeigte sie insbesondere keine Symptome wie Fieber und Atemnot. Bei der verstorbenen Bewohnerin war als Krankheitszeichen ein Reizhusten festzustellen. Deshalb wird vom Gesundheitsamt ein Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gesehen. (mit pm)

