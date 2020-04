Covid-19: Rathaus-Personal in Quarantäne

Plus Es gab einen Corona-Fall in der Kaisheimer Gemeindeverwaltung. Wie diese darauf reagiert hat.

Die Corona-Pandemie hat auch vor dem Rathaus in Kaisheim nicht halt gemacht. Weil eine Mitarbeiterin an Covid-19 erkrankt war, musste praktisch das komplette Personal in Quarantäne. Darauf hat die Verwaltung reagiert und sich neu organisiert. Dies bringt unter anderem mit sich, dass auch Bürgermeister Martin Scharr gewissermaßen nur noch in Teilzeit vor Ort ist.

Über die Vorgänge informierte Scharr in einer Sitzung des Gemeinderates, die wegen der allgemeinen Ansteckungsgefahr in der alten Turnhalle stattfand. Dem Rathauschef zufolge wurde Mitte März bekannt, dass sich eine Bedienstete das Coronavirus eingefangen hatte. Zuvor hatte sie noch an einer (Wahl-)Besprechung teilgenommen – und bei dieser war fast die komplette Belegschaft anwesend. Folge: Alle Beschäftigten mussten auf Anweisung des Landratsamtes unverzüglich in eine noch einwöchige Quarantäne. Nur eine einzige Mitarbeiterin, die in der Besprechung nicht mit dabei gewesen war, durfte bleiben und hielt dem Bürgermeister zufolge die Stellung im Rathaus.

Bürgermeister Scharr kommt trotz seines Urlaubs ins Rathaus

„Das wollten wir nicht noch einmal erleben“, merkte Scharr jetzt dazu an. Deshalb habe man die Verwaltung der Kommune in zwei Teams aufgeteilt. Diese vermeiden jeglichen direkten Kontakt zueinander und teilen sich in eine Früh- und eine Spätschicht auf. Damit wolle man die Verwaltung „geschäftsfähig halten“. Die Aufteilung geht bis in die politische Spitze. Martin Scharr, der momentan eigentlich Urlaub hat, kommt vormittags ins Rathaus – auch weil aktuell viel zu erledigen sei. Nachmittags übernimmt sein Stellvertreter Markus Harsch. Der leitete die Sitzung am Dienstagabend. Freilich war Scharr ebenfalls bei der Zusammenkunft anwesend und sprach zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten.

Kaisheim: Kein weiterer Bediensteter hat sich bislang angesteckt

In den kommenden Wochen ist Scharr wieder offiziell im Dienst. Wie dann die Aufteilung mit dem Zweiten Bürgermeister gehandhabt wird, müsse man noch klären, so der Rathauschef gegenüber unserer Zeitung.

Übrigens: Nach Auskunft von Scharr hat sich (bislang) kein weiterer Bediensteter angesteckt. Der Bürgermeister sagte in der Ratssitzung: „Ich hoffe, dass wir das gut überstehen. Gesundheit geht über alles.“ (wwi)

