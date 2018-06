vor 41 Min.

DS Smith mit neuem Konzept

Unternehmen weiht „Pack Right“-Zentrum am Standort in Nördlingen ein

Perfekte Display- und Verpackungslösungen erfordern die Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren, die weit über das reine Produkt hinausgehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verpackungsunternehmens DS Smith. Um für seine Kunden optimale Lösungen zu finden, setzte DS Smith auf gemeinsame Workshops mit Ansprechpartnern seiner Kunden aus unterschiedlichen Bereichen. Von diesen könnten nun auch die Kunden im Großraum Nördlingen profitieren, denn auch am Standort im Ries eröffne nun ein „Pack Right Centre“, teilt das Unternehmen mit.

„Im Mittelpunkt unserer PackRight-Centre-Workshops steht für uns die Frage, was unser Kunde mit der perfekten Display- oder Verpackungslösung erreichen kann“, sagte Philip Bautil, Managing Director Central Europe bei DS Smith, im Rahmen der feierlichen Eröffnung in Nördlingen. Ziel sei es, am Ende des meist eintägigen Workshops eine Lösung erarbeitet zu haben, die alle Bedürfnisse des Kunden erfülle. Erich Schmidt, Manager des neuen „Pack Right Centres“ in Nördlingen, ergänzt: „Wir hatten bereits vor der offiziellen Eröffnung die ersten Kunden-Workshops und die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen.“ Die Kunden hätten gesagt, dass es selbst im eigenen Haus nicht einfach sei, die Kollegen aus den Bereichen Marketing, Produktentwicklung, Ressourcenoptimierung, Produktion und Einkauf an einen Tisch zu bekommen und Konzepte für Verpackungen zu entwickeln.

„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden nun auch in unserem Standort in Nördlingen dieses einzigartige Konzept anbieten können“, betonte Paul Feistle, General Manager des DS Smith Werkes in Nördlingen. „Mit dem Pack Right Centre haben wir ein perfektes Umfeld für kreatives und zugleich effektives Arbeiten geschaffen, von dem unsere Kunden profitieren werden. Wir sind damit bestens für die Zukunft und für weiteres Wachstum hier am Standort Nördlingen aufgestellt.“

Das Zentrum in Nördlingen ist bereits das zehnte der Art in der Region Zentraleuropa, heißt es von DS Smith. Weitere Zentren sollen folgen. (pm)

