Laterne, Laterne – wir suchen Ihren Bilder

Am Donnerstag feiern Kinder den Heiligen Martin mit einem Laternenumzug. Die Donauwörther Zeitung sucht Bilder selbstgebastelter Laternen. So funktioniert die Aktion.

„Ich geh mit meiner Laterne …“, heißt es wieder am kommenden Donnerstag. 11. November. Leider wird auch 2021 das Fest des heiligen Martins pandemiebedingt samt Laternenumzug meist nur im kleinen Kreis gefeiert. Damit die schönen Laternen aber noch viel mehr Menschen erfreuen können, sucht die Donauwörther Zeitung schöne Fotos von selbst gebastelten Martinslaternen.

DZ-Fotoaktion zu St. Martin. So können Sie mitmachen:

Auf dem Foto sollte natürlich die Laterne gut zu sehen sein, deshalb empfehlen wir, eine Aufnahme bei Tag oder in leichter Dämmerung zu machen. Zu viel Schwarz auf einem Foto ist in der Zeitung leider nicht so schön.

Auf dem Bild sollte neben der möglichst selbst gebastelten Laterne auch der Besitzer – also die Kinder –zu sehen sein. Dann brauchen wir noch Namen, Wohnort, Alter und ein paar Infos, warum die Laterne aussieht, wie sie aussieht. Unbedingt auch die Telefonnummer für Rückfragen dazuschreiben. Natürlich können auch Kindergärten ihre Bilder an die Zeitung schicken.

Das Bild dann bis 10. November als JPEG-Datei an redaktion@donauwoerther-zeitung.de schicken. Sie werden dann in der Zeitung und online veröffentlicht. (dz)