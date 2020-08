14:00 Uhr

DZ-Lese-Sommer: Magic Soap und High Heels - der ganz normale Wahnsinn

Plus Die Donauwörther Zeitung lädt zum Lesesommer ein: Da das Nordschwäbische Literaturfestival abgesagt werden musste, schreiben Mitglieder des Donauwörther Autorenclubs für unsere Zeitung. In Folge 3 schildert Harald Metz die kuriose Sache mit unserer Sprache.

Es war gestern morgen. Ich erwachte wie immer so gegen acht Uhr, und alles schien ganz normal. Ich stand auf und schlurfte ins Bad, um mich frisch zu machen.

Nach dem Waschen mit der Dr.Bronner’s Magic Soap bearbeitete ich mit der Zahnpasta Happybrush Superblack und der elektrischen Zahnbürste Waterpik intensiv meine Zähne. Zum Frühstück gab es dann Kellogg’s Crunchy Müsli Choco & Nuts mit Cranberrys, dazu noch ein Countrybrot mit Cheddar Cheese.

Den Coffee to go habe ich mir dann auf meinem Weg zum Discounter im Tankpool 24 mitgenommen. Ich fuhr natürlich mit meinem Countryman.

Streetwear: hip und trendy

Beim Discounter ging ich die Einkaufsliste durch und packte unter anderem Softcakes, Kit Kat und eine Packung Capri Sun für die Enkelkinder in den Einkaufswagen, auf dessen Griff sich die Werbung für die 4 Sellers logic-base GmbH befand. Neben mir stand ein Mann mit dem Smartphone und fragte seine Gattin, was er den nun einkaufen solle, während ein Regal weiter ein weiblicher Teenager seiner Freundin erzählte, dass er sich neue High Heels gekauft und seine Streetwear komplett umgestellt habe, das sei absolut hip und trendy. An der Kasse zahlte ich dann mit meiner EC-Card und lud dann meine Beute in meinen Countryman.

Am Autoradio drückte ich die Playtaste für den CD-Player und meine Beat- und Rock-CD mit Elvis, den Beatles sowie den Rolling Stones erinnerte mich an alte Zeiten. Hip-Hop, Techno und Heavy Metal sind nicht meine Musikrichtungen.

Das Auto gecleant

Dann habe ich schnell noch den Termin bei Prostyle für einen Haarschnitt wahrgenommen und anschließend im Carwash-Center das Fahrzeug gecleant.

Anschließend beim Burger King schnell noch einen Chicken Burger einverleibt und eine Coke dazu getrunken. Dabei fiel mir noch ein, dass ich noch einige Files downloaden und prüfen muss, und ich überlegte, ob ich mein Back-up am Computer richtig eingestellt habe.

Auf dem Parkplatz waren ein paar Jungs mit ihren Skateboards zugange und ein Mädchen mit seinen Rollerblades. Auf dem Nachhauseweg fiel mir noch ein Poster der Stadt über ein Kultur-Highlight auf, und am Straßenrand waren ein paar Leute beim Nordic Walking.

Endlich wieder zu Hause, setzte ich mich an meinen Apple iMac und prüfte die Back-up-Einstellungen, holte die benötigten Files per Download runter und beschäftigte mich mit den Programmen Photoshop, In Design, Filemaker und wie neuerdings öfter auch mit Quark Xpress. Die Alltagsprogramme Pages, Numbers oder Keynote von Apple, die in der Windows-Welt den Programmen Word, Excel und Powerpoint entsprechen, habe ich dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Über Facebook stellte ich schließlich noch ein paar interessante Fotos ein, dann wurden die E-Mails gecheckt. Feierabend!

Late News und vieles mehr

Das TV-Programm zeigte Serien wie „The Big Bang Theory“, „Young Sheldon“ oder „The Middle“, diese Sitcom-Serien waren aber noch nie mein Ding, ebenso wie die Sendung „The Voice of Germany“. Da lob ich mir schon eher Filme wie „Star Trek“, „Indepence Day“ oder „Rain Man“.

In den late News twitterte Trump wieder irgendein Fake, und am Ende des Abends wurde dann unter anderem das Thema Brexit behandelt.

Da stellte sich mir doch die Frage: Nehmen die Engländer beim Austritt aus der EU ihren Sprachmüll gleich mit, oder müssen wir den selbst entsorgen? Ich fürchte nur, dass dies, uns Deutschen wohl nicht mehr gelingt, denn Deutsch als Sprache scheint heutzutage uncool zu sein. Obwohl – die Hoffnung stirbt zuletzt, denn statt cool sagt man ja jetzt „geil“, und dieses Wort entspringt, das weiß ich genau, auf jeden Fall der deutschen Sprache.

Harald Metz

Zum Autor Harald Metz:

- Geboren 1948 im oberbayerischen Dietramszell-Schönegg, aufgewachsen in Geretsried/Oberbayern.

- Gelernter Industriekaufmann, als Decksmann und Meßsteward zur See gefahren, Bundeswehr im Personalwesen bei der Luftwaffe, Bundeswehrfachschule mit Fachschulreife Wirtschaft und Berufsförderung zum Werbebetriebswirt. Zuletzt Printmedienberater bei BMW in München.

- 2010 von Unterschleißheim bei München nach Fünfstetten im Donau-Ries gezogen.

- Er begann das Schreiben mit der Lebensgeschichte seiner Mutter.

- 2016 wurde er Mitglied im Autorenclub Donau-Ries.





