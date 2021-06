DZ-Serie: Urlaub dahoam

vor 35 Min.

Wandern bei Mauern: Ein Naturerlebnis für die ganze Familie

Plus Mitglieder des DAV Donauwörth verraten exklusiv im Jubiläumsjahr die schönsten Touren in der Umgebung. Im Teil 1 unserer Serie geht es um ein Naturerlebnis zu Fuß.

Von Kristina Hambach und Thomas Baumgartner

Manchmal liegt das Gute ganz nah – in diesem Fall im Landkreis Donau-Ries oder keine 50 Kilometer davon entfernt. Im Jubiläumsjahr des Donauwörther Alpenvereins – er wird 150 Jahre – verraten Mitglieder ihre persönlichen Geheimtipps für Touren, Wanderungen oder Radstrecken. In Zeiten, in denen „Urlaub dahoam“ einer Flugroute vorgezogen wird, eine gute Idee. Heute: Ein Wander-Tipp für Abenteurer von Kristina Hambach und Thomas Baumgartner.