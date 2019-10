vor 50 Min.

Da Himme wart’ ned

Das Monheimer Kolpingtheater geht mit einem göttlichen Lustspiel in die neue Spielzeit

Das Monheimer Kolpingtheater ist „Dem Himmel so nah“ – oder doch zumindest ein Stückchen näher als sonst. Definitiv! Denn mit dieser „göttlichen Komödie“ wird der Zuschauer wieder bestens unterhalten, wenn sich die Pforten der Monheimer Stadthalle am Samstag, 26. Oktober, zum unterhaltsamen Dreiakter öffnen.

„Dem Himmel so nah“, das ist auch der gestorbene Polizeibeamte Stelzl (Walter Steib), der im Vorzimmer zur Ewigkeit auf Einlass wartet. Dieser wird ihm aber nicht vor Erfüllung einer allerletzten Aufgabe gewährt: Der verstorbene Schreinermeister Bömmerl (Armin Strobl) soll von Stelzl in das ewige Licht abgeholt werden. Fast enttäuscht von der Leichtigkeit des „Laufburschen-Jobs“ macht sich der pflichtbewusste Stelzl dennoch auf den Weg, wofür er nur 24 Stunden Zeit hat.

So weit so gut, würde Querkopf Bömmerl trotz seines Ablebens nicht sehr lebendigen Widerstand leisten. Er will, ja muss bleiben. Bömmerls Tochter Anna (Julia Scheuenpflug) steht nämlich jetzt, dank eines geplatzten Auftrags, allein vor dem finanziellen Ruin der geerbten Schreinerei.

Damit nicht genug. Zu allem Überfluss stehen auch noch die gierigen Verwandten „trauernd“ bereit: der kleinganovige Vetter Froschmeier (Armin Meyer) samt Gattin (Melanie Schweinbeck), auf der Suche nach Bömmerls letztem Lottoschein. Dieser soll die Lösung von Annas Problemen sein.

Trotz geistreicher Ideen, Anna zu helfen, kommen Bömmerl und Stelzl als unsichtbare Geister aber nicht voran. Unverhofft kommt Hilfe von Resi (Tanja Enzelberger). Durch literweise Erfahrung mit dem Himbeergeist kann sie als Einzige die Stimmen der Beiden hören. Schafft es das Medium alias Resi, dass der Lottogewinn richtig und die Geister pünktlich ankommen? Schafft sie es nebenbei als Götterbote Amor, für Haushälterin Finni (Stephanie Deckinger), das Herz des treuen Schreinergesellen Emmeran (Richard Betker) zu öffnen? Es wird lustig-turbulent: Die Zeit rinnt, der Grusel beginnt – und die Spannung steigt.

Die Aufführungen finden statt am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, sowie am Sonntag, 3. November, 14 und 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 3,50 Euro. Die Nachmittagsvorstellung am 3. November ist für Rentner gratis. Es gibt keinen Vorverkauf, lediglich Ticktes beim Einlass.